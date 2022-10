भिंड। देश के प्रधानमंत्री जहां भारत के हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं भिंड जिले में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से दर्जनों गांव दीपावली के दिन बिना बिजली अंधेरे में होंगे. चोर गिरोह के सदस्यों की वजह से जिले के कई गांव बिजली संकट से झूज रहे हैं, क्योंकि इन चोरों ने बिजली के हाईटेन्शन तार ही चोरी कर लिए हैं. सामाजिक दबाव और किरकिरी के चलते पुलिस ने इस चोर गिरोह को तो पकड़ लिया है, लेकिन उन ग्रामीणों की परेशानी कौन समझे, जो प्रकाश के त्योहार पर सिर्फ चिराग की रोशनी में खुशियां समेटने का प्रयास करेंगे. (diwali without electricity in mp) (diwali without electricity in many villages)

जानकारी जुटाने में जुटी टीम: भिंड पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गयी प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी का खुलासा किया गया. मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने बताया कि लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बिजली कम्पनी द्वारा बिजली के हाईटेन्शन लाइन में उपयोग हुआ तार कटिंग कर भारी मात्रा में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गयी थी. पुलिस ने मामले में एफ़आईआर दर्ज की जांच के लिए विशेष दल का गठन किया. जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी हेडक्वॉर्टर, भारौली, बरासों, बरोही और मेहंगाव थाना प्रभारियों के साथ उनकी टीम जानकारी जुटाने में लग गयी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

मुखबिर की मदद से चोरों तक पहुंची पुलिस: पुलिस के मुताबिक भारौली थाना पुलिस को मुखबिर से टिप मिली की कुछ लोग एक जगह पर संदेही के रूप में इकट्ठा हैं. जिसके बाद बताए गए स्थान पर पुलिस ने दबिश दी. जहां मौजूद पांच में से तीन आरोपी भाग निकले और दो पुलिस के हत्थे चढ़ गए. जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने कटिंग कर तार चोरी करने की 8 वारदातें क़बूल कर लीं. वहीं उनकी निशानदेही पर अन्य साथियों की पहचान की गयी और सब से पूछनताछ करने पर चोरी का तार ख़रीदने वाले कबाड़ियों और माल ख़रीदने वाले अन्य लोगों तक भी पुलिस ने पहुंचने में सफलता हासिल की है.

बरामद हुआ 32 लाख 80 हज़ार का मशरुका: मामले में अब तक चोर गिरोह के सदस्यों समेत 8 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है. वहीं सभी से पूछताछ के बाद बताए गए, स्थानों से दबिश देकर 18 क्विंटल माल बरामद किया जा चुका है. साथ ही जो गाड़ी चोरी में इस्तेमाल होती थी, उसे भी ज़ब्त कर लिया गया है. पुलिस ने मामले में कुल 32 लाख 80 हज़ार का मशरुका बरामद किया है.

अन्य ज़िलों में भी चोरी की घटनाओं का खुलासा: बता दें कि पकड़े गए चोर गिरोह के सदय पूर्व में दतिया ज़िले में भी तार चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. जिसमें पकड़े जाने पर इनके ख़िलाफ़ पुलिस में मामला भी दर्ज है. वहीं पुलिस को अभी और भी ज़िलों में इस तरह के अपराधों के खुलासों की उम्मीद है. आरोपियों से पूछताछ जारी है. (diwali without electricity in mp) (diwali without electricity in many villages) (many villages of bhind not electricity) (miscreants stole electric 18 quintals wires)