भिंड। भिंड में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के चलते एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई. परिजन ने किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट एंडोरी थाना पुलिस में की. इसके कुछ ही देर बाद ही पुलिस के प्रयासों से नाबालिग को मुरैना के कैलारस इलाके से बरामद कर लिया गया है.(bhind minor girl eloped with delivery boy in love) (bhind girl boy ran in love)

दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदली: एंडोरी थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार, गोहद क्षेत्र के एंडोरी पंचायत में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की दोस्ती फेसबुक के जरिए राजस्थान के कोटा में रहने वाले डिलीवरी बॉय से हुई थी, जो मूलत मुरैना जिले के केलारस का रहने वाला था. सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट और फोटोज से किशोरी उसके झांसे में आ गाई और दोनों की दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई. शुरुआत में दोनों के बीच मैसेज से बात हुई और फिर फोन पर दोनों बात करने लगे.

शादी का झांसा देकर भगा ले गया: कुछ समय पहले आरोपी डिलीवरी बॉय ने उसे शादी का झांसा देकर साथ भागने का प्लान बनाया था. गुरुवार को नाबालिग घर से दुकान पर सामान लाने का कहकर निकली और गोहद पहुंच गई. जहां उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से हुई. गोहद से दोनों कैलारस भाग गए. जब काफी देर होने के बाद भी किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजन ने उसकी खोजबीन की. कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों ने इसकी जानकारी एंडोरी थाना पहुंच पुलिस को दी.

Bhopal Crime News: गांव के प्रेमी ने युवती को दिया प्यार में धोखा, शादी का झांसा देकर सालों तक किया शारीरिक शोषण, रेप का मामला दर्ज

साइबर सेल की मदद से किशोरी तक पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी एंडोरी थाना प्रभारी नागेश शर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी. जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. विशेष दल का गठन जिला पुलिस द्वारा किया गया और साइबर सेल की मदद से नाबालिग के फोन की लोकेशन ट्रेस की गई. चंद घंटों के अंदर ही पुलिस को प्रेमी युगल के मुरैना जिले के कैलरीज में ग्राम मडीखेड़ा में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ किशोरी को परिजनों के हवाले किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.(bhind minor girl eloped with delivery boy in love) (bhind girl boy ran in love)