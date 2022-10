भिंड। अब तक आपने शादी के नाम पर दुल्हन को बदलना, लुटेरी दुल्हन जैसे किस्से सुने होंगे, लेकिन भिंड जिले के लहार में एक शख्स को दुल्हन की बजाय घूंघट की आड़ में लड़के के साथ विदा कर दिया गया. मामले का खुलासा पुलिस में हुई शिकायत के साथ हुआ. दरअसल लहार क्षेत्र के मड़ैयापुरा में रहने वाले बुजुर्ग ग्यासी कुशवाहा और उनके दो बेटे वर्षों से साथ रह रहे हैं, पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो जाने से घर में कोई महिला नही है जो घर के काम काज कर सके. बड़े बेटे सोनू की उम्र अधिक हो जाने से शादी नहीं हो पा रही थी. हाल ही में सोनू के साथ काम करने वाले गुड्डू नाम के दोस्त ने बातों में फंसा कर सोनू के साथ शादी के नाम पर ठगी कर ली.

पीड़ित दुल्हा सोने कुशवाह

ठग लिए 80 हजार: सोनू की शादी ना होने की जानकारी नाते रिश्तेदार और पहचान वालों को भी थी. उसके दोस्त गुड्डू ने इस बात का फायदा उठाते हुए पिता पुत्र को बातों में फंसा लिया और सोनू की शादी कराने का जिम्मा लेते हुए पैसा खर्च की बात कही. शादी की उम्मीद में बुजुर्ग ग्यासी कुशवाह भी गुड्डू द्वारा बताए गए 80 हज़ार रुपय खर्च करने को तैयार हो गए. पीड़ित सोनू ने बताया कि पैसे का इंतजाम कर उन्होंने पूरी रकम आरोपी गुड्डू को सौंप दी. 3 अक्टूबर को गुड्डू ने सोनू को फोन कर झांसी चलने को कहा. उसे बताया कि उसके लिए जो लड़की शादी के लिए तय की है वह वहीं है. इसके बाद सोनू कुशवाह अपने पिता ग्यासी को साथ लेकर गुड्डू के साथ झांसी पहुंचा. जहां रेल्वे स्टेशन के पास बनी एक झोपड़ी में तीनों पहुंचे. कुछ देर बाद घूंघट ओढ़े दुल्हन को सोनू के पास खड़ा कर दिया. जब सोनू और उसके पिता ने मंदिर या कोर्ट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो पुलिस का डर दिखाते हुए यह कह कर बात टाल दी कि विदा कर दिया, दुल्हन मिल गयी है शादी के चक्कर में मत पड़ो, दुल्हन को गांव ले जाओ.

न्याय के लिए भटक रहा परिवार

Indore crime News शादी के लिए युवक से साढ़े 3 लाख रुपये लिए, फेरों के बाद नहीं भेजी दुल्हन, FIR दर्ज

पीड़ित का आरोप-घूघंट में लड़की नहीं लड़का था: झांसी से लहार आते-आते रात के तीन बज गए थे. जब सोनू कमरे में पहुंचा तो उसने दुल्हन से चेहरा दिखाने की बात कही लेकिन दुल्हन ने सुबह मुंह दिखायी की बात कह सोने की बात कह दी. सोनू को शक तो हुआ कि घूंघट में लड़की नही है लेकिन थकान की वजह से वह सो गया. अगले दिन अल सुबह दुल्हन बने लड़के ने उससे दबी आवाज में शौचालय की जगह पूछी तो सोनू ने नींद में ही खेत में जाने की बात कह दी, लेकिन घर से गयी दुल्हन जब वापस ही नही लौटी तो उसका शक यकीन में बदल गया और तब उसे अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ. सोनू का कहना है कि जिसे साथ लाए थे वह लड़की नहीं थी, कह नही सकते की वह लड़का था या किन्नर.

पुलिस से लगायी मदद की गुहार: मामले को लेकर पीड़ित सोनू कुशवाह ने लहार पुलिस थाने में शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई, लेकिन दो हफ्ते गुजरने के बाद भी अब तक ना तो दुल्हन मिली और ना ही जेब से गयी 80 हजार की रकम. वहीं अपने बेटे के साथ हुई घटना से आहत सोनू के बुजुर्ग पिता ग्यासी भी सदमे में हैं. इस धोखे का शिकार हुआ परिवार अब न्याय के लिए पुलिस से गुहार और थाने के चक्कर लगा रहा है.

इसका कहना है

'झांसी की लड़की से शादी तय हुई थी, शादी के नाम पर कर्ज लेकर 80 हजार रुपय दिए थे. लेकिन जिसे साथ भेजा वह लड़की नहीं थी, लड़का था या किन्नर नींद में होने से पता नहीं चला. पिता भी सदमे हैं बीमार हैं, खटिया पर रह गए हैं. पुलिस में भी आवेदन दे दिया है लेकिन अब तक कुछ पता नही चला'.-सोनू कुशवाह, पीड़ित दूल्हा

(Bhind fraud case) (80 thousand rupees Cheated from Man) (Cheating in name of Marriage) (Bride ran away on first night of Wedding)