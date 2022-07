भिंड। जिले में मिहोना क्षेत्र की पर्रायच इलाके में तीन दिन पहले सिंध नदी के किनारे रेत का अवैध खनन का मामला उजागर हुआ था. सैकड़ों डंपरों के नदी में फंसने की तस्वीरें सामने आई थीं. जिससे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अवैध खनन को लेकर किए जा रहे दावों और झूठ की पोल खुल चुकी है. इस मामले को मीडिया ने तूल दिया तो जिम्मेदारों ने आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर 76 ट्रक जब्त कर लिये. लेकिन जब सवाल जिला प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों पर उठे तो मामले को दबाने के लिए मायनिंग विभाग में पदस्थ निरीक्षक राकेश देशमुख को निलंबित किये जाने का आदेश जारी कर दिया.

माइनिंग इंस्पेक्टर पर फूटा ठीकरा: कलेक्टर ने नदियों से रेत के अवैध खनन पर 30 जून की रात से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये थे. उसके बाद लहार एसडीएम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की उन्हें 20 जुलाई की रात सूचना मिली थी की पर्रायच गांव में सिंध नदी के किनारे अवैध रेत का खनन और परिवहन किया जा रहा है. ऐसे में माइनिंग निरीक्षक के साथ पुलिस बल लेकर 76 ट्रक जब्त किए गए हैं (Trucks stuck in Sindh river). जिससे साफ होता है की मिहोना क्षेत्र के पर्रायच में सिंध नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था. ऐसे में माइनिंग निरीक्षक राकेश देशमुख को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रतिबंद सम्बन्धी आदेश का ठीक से पालन नहीं कराने का हवाला देते हुए उन्हें निलंबित कर कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया है.

Bhind Illegal Sand Mining: भिंड में अवैध रेत खनन पर प्रशासन के झूठ की पोल खोलती तस्वीरें, सिंध के तेज बहाव में फंसे पचास से ज्यादा ट्रक

हलक में अटकी सांसे, जारी किया निलंबन का आदेश: अब तक मामले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग या पुलिस की ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. मामला लगातार छाया हुआ है. ऐसे में अटकलें यह भी लगायी जा रही हैं की भिंड जिला प्रशासन के आला अफसरों ने सीएम शिवराज के आदेश जिसमें अवैध खनन पाए जाने पर ज़िले के एसपी कलेक्टर की जिम्मेदारी माने जाने और उन पर कार्रवाई किए जाने वाली चेतावनी के बाद बचने और मामला रफा-दफा करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया.

ग्वालियर में पदस्थ अधिकारी को जिम्मेदारी: जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए निलंबन आदेश के कुछ समय बाद ही खनिज मंत्रालय ने जिला खनिज विभाग ग्वालियर में पदस्थ दिनेश डुडवे को उनके वर्तमान कार्य के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. बता दें कि एनजीटी की रोक के बावजूद रेत माफिया सिंध का सीमा छलनी कर रहे हैं. भिंड पुलिस और जिला प्रशासन की मिली भगत और अनदेखी अब सवालों के घेरे में है.

