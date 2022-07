भिंड। पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों दस्तक अभियान (Dastak Campaign) चलाया जा रहा है. जिसमें 5 साल के बच्चों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं. जिसके तहत भिंड के विरधनपुरा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर अभियान के संबंध में जानकारी प्राप्त की.

दस्तक अभियान का औचक निरीक्षण

कर्मचारियों का किया उत्साह वर्धन: निरीक्षण करने गए दल ने एएनएम (Auxiliary Nurse Midwifery) एवं आशा से दस्तक अभियान के संबंध में कई प्रशन पूछे. साथ ही अभियान में किन-किन बातों का ध्यान रखना है कौनसी जाँच करनी है इसकी भी जानकारी प्राप्त की. मौके पर मौजूद रहे दल ने बच्चों के परीक्षण करने के तरीके को भी देखा. और जिम्मेदार कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्द्धन भी किया.

5 साल तक के बच्चों की हो रही जांच: दस्तक अभियान में टीम घर-घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है. बच्चों के हीमोग्लोबिन की जांच डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा की जा रही है. एवं अभियान के दौरान अन्य 10 गतिविधियां भी 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जा रही है. इस दौरान सीएमएचओ यूपीएस कुशवाह, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अब्दुल गफ्फार सहित उप स्वास्थ केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर, बीएमओ, एएनएम और आशा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

