भिंड। कोतवाली पुलिस ने शहर में लगातार महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे बदमाश को पकड़कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी अपने साथी के साथ बाइक के जरिए महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम देता था.

दो हफ्ते के अंदर फिर वारदात

कोतवाली थाना प्रभारी के जरिए मिली जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को भिंड की मीरा कॉलोनी की रहने वाली मंजू जैन ने शिकायत की थी कि वे शहर के गोल मार्केट बाजार से अपने घर जा रही थींं. वे मीरा कॉलोनी पहुंची तभी एक काले रंग की बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाश झपट्टा मारकर गले से दो तोले की सोने की चैन लूटकर फरार हो गए थे. वहीं 23 अप्रैल को अटेर के सुरपुरा थाने में वर का पुरा की रहने वाली मिथलेश शर्मा ने भी कोतवाली में रिपोर्ट कराई थी कि अटेर रोड मास्टर बैंड के पास एक बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने गले पर झपट्टा मारकर मेरी सोने की चेन (20 ग्राम) और मंगलसूत्र (6 ग्राम) लूट ली थी. इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.



इटावा से किया आरोपी को गिरफ़्तार

दोनों ही मामलों में मिले कुछ सुरागों के बल पर पुलिस ने सूचना तन्त्र सक्रिय किया जिनसे पता चला कि इटावा के रहने वाले दिलीप कठेरिया ने अपने साथी के साथ इन घटनाओं को अंजाम दिया है. जानकारी के आधार पर कोतवाली पुलिस इटावा के लोधी मोहल्ला पहुंची और आरोपी दिलीप कोठारी को घटना में उपयोग की गयी काली बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. पुलिस आरोपी को इटावा से भिंड लेकर आयी है और उससे पूछताछ कर रही है. आरोपी का एक साथी अभी भी फरार है. जिसकी तलाश जारी है. वहीं आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा.(

