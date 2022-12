भिंड। बीते कुछ समय से काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर काफी सख्त नजर आरहे हैं. पहले सीएम हेल्पलाइन निवारण में रुचि ना लेने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई होती रहती थी. वहीं अब आयुष्मान कार्ड योजना में लापरवाही बरतने वाले करीब 3 दर्जन कर्मचारियों को सजा दी गई है. (Collector withheld 2 weeks salary of 34 employees)

कार्य संतोषजनक न मिलने पर लिया एक्शनः मिली जानकारी के मुताबिक भिंड कलेक्टर द्वारा गरीब और योजना के अंतर्गत पात्र जिलेवासियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी इसमें लगातार लापरवाही बरत रहे थे. कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने नगरीय निकाय अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की समीक्षा के दौरान पाया कि आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की प्रगति संतोषजनक नहीं थी. ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरी है. अभी तो फिलहाल सिर्फ कर्मचारियाें का दो हफ्ते का वेतर रोका है. अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है. (Action taken work is not satisfactory)

नगरीय निकाय के हैं 34 लापरवाह कर्मचारीः बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने जिले की नगरीय निकायों के 34 ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया है जिन्होंने कार्ड योजना में लापरवाही बरती है. अब इनके नवंबर 2022 के वेतन से दो-दो सप्ताह के वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है. अगर इन्होंने या इनके अलावा किसी अन्य भी इस तरह की घोर लापरवाही आगे बरती तो उसके परिणाम और घातक हो सकते हैं. (Action taken work is not satisfactory)