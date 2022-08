बैतूल। घरेलू कलह ने एक परिवार का दर्दनाक अंत कर दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र की खेड़ी सांवलीगढ़ चौकी के ग्राम भयावाड़ी में पति व पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद पत्नी ने तालाब में छलांग लगा दी. पति भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया. लेकिन दोनों की मौत हो गई. सूचना पर शनिवार सुबह खेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शव निकलकर पीएम के लिए भिजवाए हैं

पति के शराब पीने पर विवाद : खेड़ी चौकी प्रभारी पवन कुमरे ने बताया कि ग्राम भयावाड़ी सुनील धुर्वे (35) शराब पीता था. इसे लेकर उसका पत्नी पूर्णा (32) से विवाद होते रहता था. शुक्रवार शाम को भी इन दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ. यह विवाद इतना बढ़ा कि पूर्णा ने घर के पास ही स्थित सरकारी तालाब में छलांग लगा दी. यह देखकर सुनील भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया.

दोनों को तैरना नहीं आता था : दोनों को ही तैरना नहीं आता था. इसलिए पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी खेड़ी चौकी में दी. शनिवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव तालाब से निकाले. पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है. पति-पत्नी की मौत से परिवार और ग्राम में शोक की लहर है. Wife jumped into pond, Husband also jumped, Both died due to drowning, Suicide in Domestic dispute