बैतूल। गेहूं से भरे ट्र्क में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. ट्रक ड्राइवर और मालिक की जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है. घटना गढ़ा और टेकड़ा गांव के बीच बोदी जुनावानी गांव के पास की बताई जा रही है.

सुबह 5 बजे लगी आग : जानकारी के मुताबिक ट्रक क्रमांक MP-09/HF-1857 गेहूं भरकर कहीं जा रहा था. इस बीच सुबह करीब 5 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर गढ़ा और टेकड़ा गांव के बीच सड़क के बगल में लगे गिट्टी के ढेर में ट्रक घुस गया. इसके बाद ट्रक के केबिन में आग लग गई. वहीं, उधर, ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया. लाख मशक्कत के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई.

ट्रक में लगी भीषण आग

अलीराजपुर में भीड़ का इंसाफ ! 5 साल की बच्ची को कुचलने वाले को गुस्सायी भीड़ ड्राइवर को जिंदा जलाया, मौत

ड्राइवर की शिनाख्त नहीं हो सकी : बताया जाता है कि उसका शरीर पूरी तरह जल गया है. पुलिस को निरीक्षण के दौरान मात्र कुछ अवशेष ही नजर आए. सुबह तक ट्रक जलता रहा. मौके पर दमकल को भी भिजवाया गया. दमकल ने आग पर काबू पाया. अभी यह पता नहीं चल सका है कि ट्रक किसका है और गेहूं लेकर कहां जा रहा था तथा उसका ड्राइवर कौन था. पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर इन सबकी जानकारी जुटा रही है. इस संबंध में चिचोली टीआई अजय सोनी ने बताया कि आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई है. वह पूरी तरह जल चुका है. (Truck rammed into a pile of ballast) (Massive fire broke out in a truck)

(Truck driver burned alive)