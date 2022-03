बैतूल। जिले में दुनिया के सबसे पवित्र बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पत्नी की गैर मौजूदगी में उसे हवस का शिकार बनाया. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया बलात्कार

बेटी पर गंदी नजर रखता है पिता

गुरुवार को पिता ने बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की, तभी उसकी मां आ गई और उसे बचा लिया. उसके बाद लड़की ने जो बताया उसे सुनकर मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. उसने कहा कि एक महीने पहले उसकी गैर मौजूदगी में पिता ने उसके साथ बलात्कार किया था. ​इसके बाद पीड़िता की मां नाबालिग बेटी के साथ गंज थाने पहुंची. उसने पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की. पीड़िता ने बताया कि उसका सौतेले पिता उस पर बुरी नजर रखता है. हर वक्त गंदा काम करने की फिराक में ही रहता है.

पीड़िता के सगे पिता ने 5 साल पहले उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था. इसके बाद उसकी मां ने मंदिर में आरोपी से शादी की थी. मां और बेटी के शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मामले की जांच जारी है.

