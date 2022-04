बैतूल। छत्तीसगढ़ के युवक से बदमाशों ने अड़ीबाजी की. युवक ने जब रुपए नहीं दिए तो उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी. युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बदमाश अज्ञात हैं. पुलिस पता लगा रही है कि ये बदमाश कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं.

भोपाल से बैतूल आया था युवक : बैतूल में छत्तीसगढ़ के कोरिया निवासी 27 साल का राजू सिंह भोपाल से बैतूल आया था. रात्रि में राजू सिंह शादी देखकर बस स्टैंड जा रहा था. इसी दौरान बारस्कर कॉलोनी में उसे तीन युवकों ने रोका और रुपए मांगे. राजू के पास रुपए नहीं होने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर उस पर पेट्रोल डाल दिया. और आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

नशे में थे तीनों बदमाश : राजू ने बताया कि वह ट्रक से बैतूल आया था और बस स्टैण्ड जा रहा था, तभी उसे रोककर घटना को अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश नशे की हालत में थे. बैतूल कोतवाली टीआई अपाला सिंह का कहना है कि राजू सिंह नामक युवक है, जो ट्रक पर चलता है, किसी कार्य से बैतूल आया था. शादी देखकर वह बस स्टैंड वापस आ रहा था. रास्ते में कुछ लड़के मिले और उन्होंने अड़बाजी की और पैसे मांगे. नहीं देने पर आरोपियों ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. (miscreants fire to youth by pouring petrol) (Miscreants are making a fuss in Betul)