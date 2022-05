बैतूल। बैतूल-इंदौर नेशनल हाइवे पर हादसे नहीं थम रहे. टैंकर की टक्कर से बाइक सवार एक बालक की मौत हो गई और उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हैं. बैतूल बाजार निवासी मोनू राठौर, पत्नी निकिता और 10 वर्षीय बेटे गबरू के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने चिचोली जा रहे थे.

टैंकर ने पीछेे से मारी टक्कर : इसी दौरान खेड़ी और चिचोली के मध्य नांदा जोड़ पर पीछे से आ रहे टैंकर क्रमांक MP-48/MV-3918 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से वे बाइक सहित गिर गए. जिसमें उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि निकिता और मोनू को चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया. बताया जाता है कि टक्कर मारने के बाद टैंकर चालक वाहन सहित फरार हो गया.

राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया : राहगीरों ने डायल 100 को सूचना दी. 100 डायल ने मौके पर पहुंच कर तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. उल्लेखनीय है कि इंदौर हाइवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं. इस संबंध में खेड़ी चौकी प्रभारी नितिन पटेल ने बताया कि हादसे में बच्चे की मौत हुई है. जबकि उसके माता-पिता घायल हैं. मामले की जांच की जा रही है. टक्कर मारने वाले वाहन को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. (Child died due to tanker collision) Accident at Betul- Indore highway) (one death and two injured in road accident)