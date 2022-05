बैतूल। अक्सर लोग शादियों को यादगार बनाने के लिए कई तरह के नए प्रयोग करते हैं. बैतूल में भी एक अनोखी शादी देखने को मिली. अनोखी इसलिए कहा क्योंकि दुल्हन का अंदाज काफी धांसू है. शादी के मंडप में दुल्हन ट्रैक्टर लेकर पहुंची. ये शादी साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जावरा में हुई. यह शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है. ट्रैक्टर से एंट्री लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. (Bride on Tractor in betul)

ट्रैक्टर चलाकर मंडप तक पहुंची दुल्हन

कार और डोली का ट्रेंड हुआ पुराना: ग्राम जावरा निवासी वासु कवडकार और भारती तागड़े का विवाह संपन्न हुआ. इस शादी में सबसे खास बात यह रही कि दुल्हन भारती शादी के मंडप में ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंची. पोस्ट ग्रेजुएट भारती ने बताया कि शादी में कार और डोली से एंट्री लेने का ट्रेंड पुराना हो गया है. उसने कहा शादी एक बार होती है, ऐसे में मंडप में दुल्हन की एंट्री का यूनिक आइडिया शादी तय होने के बाद से ही सोच रही थी. ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं,वही वह ट्रैक्टर चलाना जानती भी है, इसलिए उसने सोचा कि वह अब शादी के मंडप में ट्रैक्टर से ही एंटी लेगी.

दुल्हन की धमाकेदार एंट्री देख लोग हैरान: दुल्हन को शादी के मंडप में ट्रैक्टर पर बैठा देखकर बराती और घराती आश्चर्यचकित रह गये. ट्रैक्टर से एंट्री लेने के लिए भारती ने अपने होने वाले पति वासु से भी चर्चा की थी. वासु ने भी इस बात को लेकर हामी भरी थी, जिसके बाद भारती ट्रैक्टर से मंडप में पहुंच गई. दुल्हन की रिश्तेदार सारिका बोड़खे ने बताया कि दुल्हन की ट्रैक्टर से मंडप में एंट्री सभी को खूब पसंद आई, यह एकदम नए प्रकार की एंट्री थी. जिसको लेकर सभी में भारी उत्साह देखा गया.

