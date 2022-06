बैतूल। जिले के झल्लार गांव में करीब चार साल पहले मृतक महिला सरिता (24) की शादी सागर पिता विनायक महाले से हुई थी। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के दो महीनों बाद से ही ससुराल पक्ष ने पैसे की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. इसी बीच मायके पक्ष तीन-चार बार अपनी बेटी को ससुराल से मायके ले गया. मामला शांत होने के बाद सरिता अपने ससुराल चली जाती थी.

ससुराल वाले महिला को परेशान करते थे : इसी दौरान सरिता को एक बेटा हुआ. उसके बाद दोबारा से 4 माह की गर्भवती थी. सरिता के भाई संदीप दांवडे ने बताया कि उसकी बहन को ससुराल वाले लगातार परेशान कर रहे थे. पैसे लेकर आने के लिए अभी पिछले 4 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे. पूरी दोपहर गर्मी में काम करवाते थे. उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा था. जब सरिता यह बात मायके पक्ष को बताती थी तो उसका देवर मोबाइल फेंक देता था और झगड़ा करता था.

ससुराल वालों पर हत्या का आरोप : महिला का पति सागर नहीं चाहता था कि अभी दूसरा बच्चा हो, वह अपनी पत्नी को चार माह के गर्भ का गर्भपात कराने के लिए प्रताड़ित भी करता था. मृतका के भाई ने बताया कि 30 मई को उसकी बहन के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की. यही नहीं पानी की टंकी सिर डुबोकर मार डाला. इस घटना के बाद झल्लार के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया. वहां से बैतूल में एक निजी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

मायके वालों की मौत की सूचना नहीं दी : यह आरोप भी है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मायके पक्ष को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी. इन सबके चलते मायके पक्ष खासा रोष में था. महिला को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया. इसी दौरान महिला के ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई. बताया जाता है कि जब पीएम हो रहा था, तब मृतका का ससुर हंस रहा था, उसे हंसते हुए देख कर मायके पक्ष ने आपा खो दिया. इधर महिला के पति का कहना है कि रात को चक्कर आने के कारण सरिता गिर गई थी. इससे उसकी मौत हुई है.

एसपी से की शिकायत : घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने एसपी आफिस पंहुचकर दहेज के लोभी परिवार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. मायके पक्ष ने मृतक महिला के पति सागर पिता विनायक महाले, ससुर विनायक महाले, सास चंद्रकला महाले, देवर तरुण महाले झल्लार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एडिशनल एसपी नीरज सोनी का इस मामले में कहना है कि भैंसदेही एसडीओपी को जांच के आदेश दे दिए गए है. मर्ग जांच की जा रही है. पूरे तथ्य सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.