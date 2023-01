बालाघाट में मीटर बंद फिर भी एक समान बिल

बालाघाट। बालाघाट जिले में दो ऐसे गांव भी है जहां के सभी रहवासियों को एक सा बिजली बिल आता है. हम बात कर रहे है वनग्राम खारा और पोलबतुर की. जहां पर बिजली का बिल इस समय सुर्खियों में बना हुआ है. (Meter off but same bill)

सौर उर्जा से घर करते हैं रोशनः गौरतलब हो कि वनग्राम खारा और पोलबत्तुर में लगभग 150 आदिवासी परिवार निवास करते है.सभी के यहां विद्युत कनेक्शन है और मीटर भी लगा हुआ है. देखा गया है कि कुछ मीटर बंद पडे़ हुए है. फिर भी बिल समय पर बकायदा इन ग्रामीण तक पहुंच जाता है.ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मीटर बंद पडे़ है तो फिर उन्हें बिजली बिल किस हिसाब से पहुंचाया जाता है.यहां के ग्रामीण सौर उर्जा के भरोसे अपने घर को रोशन करते है और मोबाइल को चार्ज करते है. (lights up the house with solar energy)

अंधेरे में गुजरती है रात, जानवरों का बना रहता है डरः इस गांव में एक बड़ी गजब चीज देखने को मिली कि यहां के निवासियों को बिजली का बिल एक समान आता है. यह बड़ी ही हैरान करने वाली बात है कि यहां के ग्रामीण एक समान कैसे बिजली का उपयोग करते है, जिससे की उन्हें बिल भी एक समान आता है. ग्रामीण राजेश भलावी ने बताया कि गांव में बिजली न होने से अक्सर हमें रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ती है.चूंकि गांव घने जंगल में बसा है और ऐसे मे बिजली न होने से हमे जंगली जानवरो का भी डर सताता है.गांव में जल जीवन मिशन के तहत नलजल योजना की पाइप लाइन बिछाई गई और घरो में कनेक्शन भी जोड़ दिये गये है. बिजली न होने से यह योजना भी ठप्प हो चुकी है. (Night passes in the dark) (Fear of animals at night)

मीटर बंद होने से आता है एवरेज बिलः यहां हमने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता एमए. कुरैशी से भी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि खारा और पोलबतुर में जंगल से केबल गई है. जहां पेड़ ही टहनिया टूटने से केबल भी टूट जाती है. अब तो ज्वाइंट भी काफी हो गये है. ऐसे में वोल्टेज भी कम मिलता है. ऐसे में न तो उनके मोबाइल चार्ज हो पाते है, न तो बल्ब जलते है और न ही पंखे चल पाते है. जब उनसे सवाल किया गया कि ग्रामीणों के एक जैसे बिल आते है और मीटर खराब है? उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि एक साथ ग्रामीणो ने बिल जमा किया होगा. जिसकी वजह से इस तरह से उन्हें बिल आता है. रही बात मीटर खराब होने की तो इसकी जानकारी हमें भी है और इसी कारण उनकी एक जैसी ही अनुमानित बिलिंग हो जाती है.बहरहाल आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में बिजली की समस्या ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है. (Average bill comes due to shutdown of meter)