बालाघाट। शिकायतकर्ता ग्रामीणों का कहना है कि बीजाटोला निवासी इमरती पडवारे पति दिनेश पडवारे वर्तमान मे वार्ड 04 मे पंच के पद पर हैं. वह स्वसहायता समूह की अध्यक्ष हैं. इन्हें शासन द्वारा निवास के लिए पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किया गया है. पंच ने अपने पीएम आवास को शराब दुकान खोलने हेतु 10,000 रुपये की राशि पर किराये से दिया गया है, जोकि शासन की योजनाओं का दुरुपयोग है. शिकायतकर्ताओ का कहना है कि बीजाटोला के खेल मैदान के समीप खुले शराब दुकान से ग्राम मे शांति व्यवस्था भंग हो रही है और आसपास का माहौल खराब हो रहा है. इससे आसपास के ग्रामीणो मे भारी रोष व्याप्त है. वहीं दूसरी तरफ खेल मैदान के समीप ही अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने के लिए करीब 50 ट्राली मुरम मिट्टी डाली गई है.

पीएम आवास में शराब का ठेका

शराब दुकान हटाने की मांग : ग्रामीणो का कहना है कि खेल मैदान के समीप भविष्य मे किसी तरह का कोई अनैतिक कार्य ना हो, इसलिये शराब दुकान तत्काल हटाई जाए. अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाई की जाए. ग्रामीणो ने तहसीलदार परसवाड़ा से भविष्य मे इस खेल मैदान पर किसी तरह का अतिक्रमण ना किया जा सके, इसके लिए कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान वार्ड पंच हरिचंद सोनेकर, भूनेश कटरे, रवि चौकसे, काशीराम हिर्वाने, थानसिह बिसेन, पंकज हिर्वाने, लीला बाई, कालू बोरिकर, सवनबाई, सुरेश धुर्वे, प्रमोद हिर्वाने, धर्मेन्द्र पङवारे, आशीष तिल्लासी, अनिल केकतीकर, गणेश हिर्वाने सहित अन्य ग्रामीणो ने शराब ठेका हटाये जाने की मांग की है.

Snake babies found: एक ही घर से निकले सांप के 45 बच्चों को देख कांप गए लोग, इस तरह किया रेस्क्यू....

जनपद सीईओ बोले- कार्रवाई करेंगे : ग्राम सचिव योगेश हिर्वाने का कहना है कि सूची में नाम के आधार पर उन्हें पीएम आवास का लाभ दिया गया था. वर्तमान में उक्त आवास मे क्या संचालित हो रहा है, इसके संदर्भ मे ग्राम पंचायत को जानकारी नहीं है. इस पूरे मामले पर जनपद सीईओ जयदेव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास लोगो को निवास करने के लिए प्रदाय किया जा रहा, न कि उस जगह पर शराब दुकान संचालन किया जाए. उन्होंने कहा कि दल गठित कर जांच के लिए भेज जाएगा. ( PM Awas on renting 10 thousand) (Liquor Shop in PM Awas in Balaghat) (Anger among villagers demand action)