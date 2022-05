बालाघाट। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश नगरी निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 से संबंधित कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है. अब कलेक्टर की अनुमति के बिना छुट्टी नही मिलेगी.

भारत ने बंद किया गेहूं का निर्यात: एमपी के किसानों को होगा घाटा, मजबूरी में समर्थन मूल्य पर बेचना पड़ेगा गेंहू

मेडिकल लीव भी अनुशंसा पर ही मिलेगी : निर्वाचन कार्य पूरा होने तक समस्त प्रकार के अवकाश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही स्वीकृत किए जाएंगे. इस दौरान अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे. सार्वजनिक अवकाश में भी उनके कार्यालय खुले रहेंगे. यदि शासकीय कार्य से भी बाहर जाना हो तो उसकी पूर्व अनुमति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी मेडिकल अवकाश लेना चाहते हैं, उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के उपरांत ही स्वीकृत किए जाएंगे. . (Ban on leave of all government officers) (Ban on leave of all government employees) (order release of Balaghat collector)