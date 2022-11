बालाघाट। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट जिले में नक्सली उन्मूलन में लगे फोर्स को गत दिवस रात्रि में गढ़ी थाना क्षेत्र के माना के जंगल में बड़ी सफलता मिली है. यहां सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाये जाने की मंशा से जमीन में दबाकर रखा गया डंप मिला है. जिसमें बैटरी, जिलेटिन की झड़े, डेटोनेटर और वायर और तार के गुच्छे सहित अन्य सामग्री मिली है. इस मामले में पुलिस ने नक्सली विस्तार प्लाटून के करीब दो दर्जन नक्सलियों पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है. (search party thwarted plans of naxalites)

सर्चिंग पार्टी ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा

टंकी में छिपाकर रखी गई थी विस्फोटक सामाग्रीः दरअसल, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के सीमावर्ती क्षेत्र में थाना गढी अंतर्गत प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) के विस्तार दलम 2 एवं विस्तार दलम 3 तथा खटिया मोचा दलम एरिया कमेटी के नक्सली सदस्य अपनी गतिविधियों को संचालित किए हुए हैं. यह संगठन अवैध शस्त्र एवं गोला बारुद के दम पर शासन एवं कानून के विरुद्ध लगातार अपनी गतिविधिया संचालित करते हैं. इतना ही नहीं पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं. इसी मंशा के साथ ये क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाये हुए है. उक्त गतिविधियों के विरुद्ध बालाघाट पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है. इसके तहत ग्राम माना जंगल क्षेत्र में सर्चिंग कर रही केंद्रीय रिजर्व फोर्स की टीम को एक संदेहास्पद जगह दिखाई दी. इसपर सीआरपीएफ टीम द्वारा सुरक्षित ढंग से जमीन के अंदर से एक स्टील की टंकी को बाहर निकाला गया. इसमें नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने व हमला कर हत्या करने की नियत से विस्फोटक सामाग्री छिपाकर रखी गई थी. उक्त सामग्रियों को सीआरपीएफ टीम द्वारा बरामद कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना गढी में प्रस्तुत किया गया. (Explosive material was kept hidden in tank)

ये सामान किया बरामदः

-2 नग पलीथीन के पैकैट, जिनमे 2.5 -2.5 किग्रा. यूरिया.

-1 लिव फास्ट कंपनी की लाल रंग की छोटी बैटरी, जिसमें अंग्रेजी में LIVEFAST लिखा है.

-1 काले रंग की छोटी बैटरी, जिसमें EXIDE लिखा है.

-3 नग जिलेटिन जिनके ऊपर अंग्रेजी व हिंदी में सुपरवार 90 (Superpower 90) एमल्सन एक्सप्लोसिव लिखा है.

-3नग डोनेटर मय वायर.

-11 नग वायर, तार के गुच्छे. (Recovered explosive material buried underground)