अशोकनगर में पुलिस वाहन से क्रेटा कार की भीषण टक्कर

अशोकनगर। नगर के बाईपास रोड पर देर रात तेज रफ्तार सिंह आ रही क्रेटा कार गश्त में खड़े पुलिस वाहन से टकरा गई. जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को गंभीर स्थिति में भोपाल रेफर किया गया है. यह हादसा बाईपास रोड श्री कृष्ण संस्थान के पास हुआ है. इसके बाद घटनास्थल पर सुबह से ही लोगों का हुजूम लग गया. (creta car collided with police vehicle) (One youth died on spot other serious)

जोरदार टक्कर से पुलिस वाहन गड्ढे में गिराः देहात थाना प्रभारी रोहित दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को राजमाता चौराहे की तरफ से क्रेटा वाहन काफी तेज रफ्तार हुए सीधा पुलिस के बोलेरो वाहन से टकरा गया. वाहन की टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा एवं क्रेटा वाहन सड़क पर पलटी खाते हुए बिजली के खंभे से टकरा गया. गनीमत रही कि जिस समय क्रेटा कार पुलिस वाहन से टकराई उस समय पुलिसकर्मी वाहन में ना होते हुए पॉइंट चेक करने के लिए उतर चुके थे. (Police vehicle fell into pit due strong collision)

Shivpuri Road Accident बाइक चालक ने शराब के नशे में मासूम को रौंदा, मौके पर हुई मौत, परिजनों का हाल-बेहाल

चार्टर्ड बस से आया था परागः प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस वाहन के इंडिकेटर चालू होना बताये जा रहा है.रात के समय मृतक पराग रघुवंशी चार्टर्ड बस से अशोकनगर आया था. उसे लेने के लिए उसका मित्र सक्षम अरोरा वाहन लेकर गया था. जिसके बाद क्रेटा वाहन में बिठा कर लाते समय यह हादसा हुआ है. हादसा होने के बाद गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों ने दोनों युवाओं को जिला अस्पताल इलाज के लिए ले गए. जहां डॉक्टरों ने पराग को मृत घोषित कर सक्षम का प्राथमिक उपचार कर भोपाल रेफर कर दिया. (One youth died on spot other serious)

चाइनीज मांझे से हुईं कई दुर्घटनाएंः छिंदवाड़ा से मिली खबर के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व के जा रहे लोगो को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा. इन दुर्घटनाओं की वजह चाइनीज मांझा था. पतंग उड़ाने के लिए उपयोग में आने वाला मांझा के कारण लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है. लगभग आधा दर्जन लोगों का चेहरे, पैर, हाथ मांझे से कट गया.अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं. जिनमें जख्मी हुए लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Many accidents happened due chinese manjha)