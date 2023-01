अनूपपुर में तेंदुए की अफवाह आमजन से लेकर वन अमला तक परेशान

अनूपपुरः नए साल की शुरुआत से वन अमला अफवाहों से परेशान हैं. इन दिनों वन परिक्षेत्र अंतर्गत सकोला एवं कल्याणपुर बीट में एक अफवाह फैली है कि तेंदुआ जंगल से भटक कर घूम रहा है. वन विभाग वन अमले के साथ तेंदुए की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है. वन विभाग को तेंदुए के पग चिन्ह भी नहीं मिल पा रहे हैं. (Distressed from common man to forest staff)

वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गयाः कोतमा रेंजर विकास सेठ ने बताया कि 1 जनवरी की रात किसी ने वन विभाग को फोन करके बताया कि जीएम ऑफिस के पास एक तेंदुआ देखा गया है. रात में ही अमला मौके पर पहुंच गया और तेंदुए की तलाश में जुटा रहा तेंदुआ के कहीं भी पग चिन्ह नहीं मिले. इसी तरह 4 जनवरी को भी सूचना मिली की जमुना कालरी के 9/10 खदान के पास भी रात्रि में तेंदुआ देखा गया है. इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में भी तेंदुए की अफवाह लोगों ने फैलायी. इतना ही नहीं उसका वीडियो भी फेसबुक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया गया. जिसके कारण आमजन में दहशत का माहौल बना हुआ है. जबकि वन विभाग का अमला 1 जनवरी से लगातार अपनी टीम को लेकर दिन-रात गश्त कर रहा है. (Combing is going on continuously since January 1) (video was also shared on social media)

अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध होगी IT Act की कार्रवाईः तेंदुए की दहशत से लोगों ने रात्रि में घरों से निकलना बंद कर दिया हैं. सुबह जो लोग घूमने जाते थे वह लोग भी अब घूमने नहीं जा रहे हैं. रेंजर विकास सेठ ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ना जाएं अगर कोई भी जंगली जानवर दिखाई देता है तो उसकी सूचना वन विभाग को तुरंत दें. उन्होंने बताया कि जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. ऐसे लोगों के विरुद्ध IT Act के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा. (It act action taken against who spread rumours)