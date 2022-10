अनूपपुर। हादसे की सूचना पाकर देर रात मौके पर जैतहरी पुलिस पहुंची. टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है. जैतहरी थाना के ग्राम गौरेला निवासी राम कुमार पिता सुखसेन सिंह गौड़ 50 वर्ष, बैसाखू पिता बहोरी सिंह गौड़ 50 वर्ष, बल्देव पिता पकसू सिंह उम्र 28 वर्ष एवं राजू पिता लालमन सिंह 27 वर्ष देर रात गौरेला गांव की टेडई तालाब के पास थे. इसी दौरान लगभग 8 बजे राजेंद्रग्राम की ओर से आकर जैतहरी की तरफ जा रहे अज्ञात बोलेरो वाहन से ये हादसा हो गया.

बोलेरो चालक वाहन समेत फरार : बोलेरो चालक न चारों लोगों पर तेज गति से आते हुए वाहन चढ़ा दिया. इसके बाद बोलेरो चालक जैतहरी की ओर तेजी से भाग गया. इस दौरान वैशाखू सिंह एवं बल्देव सिंह की मौके पर मौत हो गई. सूचना मिलने पर पर जैतहरी पुलिस द्वारा घायल रामकुमार एवं राजू सिंह गौड़ को देर रात जैतहरी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार बाद दोनों को जिला चिकित्सालय अनूपपुर रेफर किया गया. उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय अनूपपुर में रामकुमार पिता सुखसेन सिंह गौड़ की शुक्रवार की सुबह मौत हो गई.

गांव में छाया मातम : घायल राजू सिंह का जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार चल रहा है. ठेही(गौरेला) ग्राम निवासी भारत सिंह पिता जयहिंद सिंह गौड़ की सूचना पर जैतहरी पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन के विरुद्ध धारा 279,337,304 ए एवं 184 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है. वहीं मृतक बैसाखू सिंह एवं बल्देव सिंह का जैतहरी अस्पताल में तथा रामकुमार सिंह का जिला चिकित्सालय अनूपपुर में शव परीक्षण किया गया. गौरेला गांव में एक साथ सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत पर मातम छाया हुआ है.