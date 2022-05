अनूपपुर। जिले में प्रशासनिक अमले में कोल्डवार काफी दिनों से चल रहा है. जिले के तीन बड़े अधिकारियों की आपसी खींचतान से जिले की विकास में रुकावट आ रही है. एक तरफ जिले की मुखिया तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग व ग्रामीण क्षेत्र के विकास प्रमुख हैं. यह मतभेद समय-समय पर देखने को मिलते हैं.

दो मंत्री सवाल पूछते रहे अफसरों से : अफसरों की खींचतान की तस्वीर गुरुवार की दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में चल रही पेयजल हितग्राही मूलक योजना एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में देखने को मिली. जहां जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने खनिज मद के कार्यों की समीक्षा पर कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की. इस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षल पंचोली ने बताया कि अब इसकी जिम्मेदारी खनिज अधिकारी की हैं. इस खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि इसके पहले आप देख रहे थे. आप जानकारी दें.

प्रभारी मंत्री और सीईओ के बीच बहस : ज्ञात हो कि खनिज मद से 137 स्वीककृत कार्यों में 13 पूर्ण हैं. इस पर प्रभारी मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ आरोप पर लगाते हुए कहा कि आप सरपंचों से पैसा लेते हैं. इसलिए फाइलें रुक रही हैं. जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि मुझ पर गलत आरोप लगा रहीं हैं, आप जांच करा लें. मंत्री ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की बात कही है. इस पर उन्होंने कहा कि कर दें, मैं ऐसे दबाव में काम नहीं कर सकता इसके बाद सीईओ बैठक से उठकर चले गए.

प्रभारी मंत्री ने एसपी पर साधा निशाना : प्रभारी मंत्री का दूसरा निशाना पुलिस अधीक्षक अनूपपुर पर रहा. जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप अमरकंटक में अतिक्रमण हटाओ अभियान में पुलिस बल नहीं दे रहे हैं. इस पर एसपी ने बताया कि अमरकंटक ही नहीं पूरे जिले में पूरा बल दे रहा हूं. आप आईजी से बात कर लें, जिस पर मंत्री ने कहा कि मैं सीधे मुख्यमंत्री से बात करूंगी.

एसडीएम ने किया हस्तक्षेप : इसके बाद एसडीएम पुष्पराजगढ़ ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री को बताया कि अमरकंटक में पुलिस बल की आवश्यकता नहीं है. इनके निर्माण अवैध हैं, उन्हें हम शक्ति से हटा रहे हैं. इसमें कोई पुलिस बल की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद यह मामला शांत हो गया. गौरतलब है कि जिला पंचायत पर मंत्री के आरोपों की चर्चा पूरे नगर में हैं कि प्रभारी मंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाकर अपने ही सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

