अनूपपुर। सोमवार सुबह मोटरसाइकिल से जा रहे 45 वर्षीय गोपाल पिता कल्लू कोल अपने समधी रामदीन कोल के साथ अनूपपुर से बरबसपुर की ओर जा रहे थे. तभी कोतमा की ओर से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी. इससे गोपाल कोल के सीने तथा शरीर के अन्य स्थानों में गंभीर चोटें आई. उपचार दौरान जिला चिकित्सालय में उसकी मौत हो गई. वहीं गोपाल के समधी रामदीन कोल को भी चोटें आई हैं. उसका उपचार चल रहा है. वहीं, ग्रामीणों ने पिकअप को रोककर कोतवाली पुलिस के हवाले किया.

बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर

महिला ने जहर खाकर जान दी : उधर, थाना जैतहरी अंतर्गत ग्राम ठोड़ीपानी निवासी राजू सिंह गोड की 27 वर्षीय पत्नी सुनीता सिंह ने रविवार रात घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. गंभीर स्थिति में उसे जैतहरी अस्पताल से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. उपचार दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई. दोनों प्रकरण में अस्पताल चौकी प्रभारी बिपिन बिहारी राय एवं आरक्षक कमलेश प्रसाद ने मृतकों का पीएम कराया.

महिला ने फांसी लगाई : तीसरी घटना चचाई थाना अंतर्गत ग्राम बरगवां निवासी सुखसेन बैगा की 36 वर्षीय पत्नी मीरा बैगा ने रविवार को घर के अंदर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसकी सूचना पर चचाई पुलिस द्वारा मौका पंचनामा कर जिला चिकित्सालय में शव का पीएम कराया. (Bike hit by pickup in Anuppur) (One killed other serious in Anuppur)