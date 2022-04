अनूपपुर। नगर पालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, पार्षद मुकेश जैन, लक्ष्मी मुकेश शुक्ला, अनु देवी, विवेक द्विवेदी, संजय कौल द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत पत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी मीना कोरी पर धोखाधड़ी करते हुए सितंबर 2021 से अब तक लगातार शासकीय राशि का गबन करने के आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि षडयंत्रपूर्वक नगर पालिका के निर्माण कार्यों, डीजल क्रय, क्रय की गई सामग्रियों की नस्ती, बिल वाउचर में नगर पालिका अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए करोड़ों रुपए के शासकीय धन का गबन किया गया है.

और भी कई जगहों पर फर्जी हस्ताक्षर की आशंका : शिकायत में यह भी उल्लेखित किया गया है कि नगर पालिका में पदस्थ लिपिक राम बिहारी मिश्रा एवं लेखापाल शिव नरेश धनवार द्वारा भी नगर पालिका अध्यक्ष से यह शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनके भी फर्जी हस्ताक्षर करते हुए जनरेटर क्रय किया गया है. इसकी नस्ती देखने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी अध्यक्ष को दी. शिकायत में यह भी उल्लेखित किया गया है कि सितंबर 2021 से आज तक उन्हें पीआईसी रजिस्टर नहीं दिखाया गया है, जिसमें आशंका है कि मनमानी पूर्ण तरीके से रजिस्टर भी लिख लिया गया होगा एवं फर्जी हस्ताक्षर करने की आशंका भी जाहिर की गई है.

भ्रष्टाचार के आरोप : इसके साथ ही जेम पोर्टल का संचालन कार्यालय के कंप्यूटर से ना करते हुए निजी व्यक्ति द्वारा सीएमओ निवास से संचालित करने तथा एड टू कार्ट करने में अध्यक्ष के हस्ताक्षर लगते हैं, उन दस्तावेजों में भी कंप्यूटर से हस्ताक्षर कॉपी पेस्ट कर होटल में अपलोड किया गया है. शिकायत पत्र में वॉल पुट्टी क्रय एवं भुगतान का कार्य बिना अध्यक्ष की जानकारी तथा हस्ताक्षर के करने एवं नपा द्वारा किए जा रहे समस्त भुगतान सैप के माध्यम से किया जाता है, जिसे भी आज तक सैप में नहीं चढ़ाया गया है. (Bijuri Municipality President accuses on CMO) (Accuse of corruption on CMO)