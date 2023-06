अनूपपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में डीजे बजाने से मना करने पर युवक ने सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना अनूपपुर में मोहन राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है. घटना की सूचना पर प्रधान आरक्षक राजेश कवंर पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक युवक का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

युवक ने की आत्महत्या: बताया जा रहा है कि संजू राठौर के परिवार में विगत रात एक कार्यक्रम चल रहा था. जिसमें तेज गति से डीजे बजने पर अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने डीजे को धीमे बजाने या बंद करने की बात की. जिस पर मृतक की पड़ोसियोंं से कहासुनी हो गई. संभावना है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने खुदकुशी की होगी.

बीमारी से बुजुर्ग की मौत: अनूपपुर जिला चिकित्सालय में गंभीर बीमारी से पीड़ित अज्ञात वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस अज्ञात वृद्ध की पहचान नहीं कर पाई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया और खोजबीन में जुट गई है. जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक मंसाराम सिंह ने बताया कि ''16 जून को 108 एंबुलेंस ने मां नमदा परिसर अमरकंटक के समीप से एक अज्ञात वृद्ध जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उसे अनूपपुर अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई.'' अज्ञात वृद्ध के संबंध में किसी को कोई जानकारी हो ऐसी परिस्थिति में मोबइल नंबर 7049161346 पर संपर्क करने का आग्रह किया है. (Elderly died due to serious diseases in anuppur)

टब में डूबने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत: छतरपुर में पानी से भरे टब में डूबने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत हो गई. घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है तो वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. डॉक्टरों ने मासूम का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामले में मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है.