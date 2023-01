अनूपपुर। मां नर्मदा की पावन जन्म स्थली अमरकंटक में 27, 28 एवं 29 जनवरी 2023 को तीन दिवसीय अमरकंटक नर्मदा जन्मोत्सव को भव्य रूप मनाया जाएगा. इसके लिए आवश्यक तैयारियों तथा आयोजित कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से सम्पादित करने के लिए कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. (Anuppur narmada anniversary will be grand)

अमरकंटक की विशेषता हो प्रदर्शितः कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा कि अमरकंटक नर्मदा जन्मोत्सव का आयोजन क्षेत्र की धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आम जनों के समक्ष प्रदर्शित करना है. उन्होंने कहा कि जन आस्था का प्रतीक मां नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में विविध आयोजन किए जाएंगे. अमरकंटक श्रद्धालुओं के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है. जिसे दृष्टिगत रखते हुए योग और ट्रैकिंग की गतिविधियां भी आयोजन के दौरान की जाएंगी. (characteristic of amarkantak be displayed)

Narmadapuram Gaurav Divas 3 दिन चलेगा नर्मदा जयंती महोत्सव, इस वर्ष गौरव दिवस के रूप मे मनाया जाएगा

योग और ट्रैकिंग के प्रशिक्षक तैयार होंगेः योग और ट्रैकिंग की गतिविधियों को जारी रखने हेतु प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे. जो इसे वर्ष पर्यन्त नियमित रूप से जारी रख सकें. उन्होंने कहा कि अमरकंटक क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विविधताओं व विशेषताओं से परिपूर्ण है. यहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के भी प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग व जनसम्पर्क के माध्यम विभाग से जिले सहित अन्य आसपास के जिलों व शहरों में अमरकंटक नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार की गतिविधियां की जाएंगी. (yoga and trekking instructors will be ready)

जनप्रतिनिधियों व मंदिरों-आश्रमों मांगा सुझावः अमरकंटक नर्मदा जन्मोत्सव 2023 के तीन दिवसीय आयोजन के संबंध में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय मंदिरों व आश्रमों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए हैं. बैठक में तय किया गया कि आयोजन के दौरान मां नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर की आकर्षक साज-सज्जा की जाएगी. प्रथम दिवस मां नर्मदा की शोभायात्रा मंदिर परिसर से निकाली जाएगी. यह यात्रा पंडित दीनदयाल चौक तक जाकर वापस मां नर्मदा मंदिर परिसर में समाप्त होगी. आयोजन में योगाभ्यास, ट्रैकिंग, संकीर्तन, पूजा-अर्चना, हवन, सांस्कृतिक संध्या, कन्या पूजन एवं भोज, महा आरती, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति आदि आयोजन सम्पन्न किए जाएंगे. (Suggestions sought from temples and ashrams)

ऑनलाइन बुकिंग के लिए लॉच होगी वेबसाइटः आयोजन के दौरान भक्तिमती शबरी पर केंद्रित नृत्य नाटिका, जानकी बैण्ड जबलपुर की प्रस्तुति के साथ ही स्थानीय लोक कलाकार बैगा, पोनी, करमा, शैला आदि जनजातीय नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. संस्कृति विभाग के सहयोग से 28 जनवरी को अमरकंटक नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर देश की सुप्रसिद्ध गायिका व भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित अनुराधा पौढवाल एवं ग्रुप का प्रस्तुतिकरण होगा. बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि देश के सुप्रसिद्ध मंदिरों की तर्ज पर मां नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक के पूजा, प्रसाद आदि की ऑनलाईन बुकिंग वेबसाइट के माध्यम से किए जाने हेतु वेबसाइट लांच की जाएगी. इसी आयोजन से अमरकंटक मां नर्मदा मंदिर के प्रसाद पैकेट की नई पैकेजिंग भी लांच की जाएगी. (Website will be launched for online booking)

सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजामः बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि आयोजन के दौरान जिले सहित प्रदेश व अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्‍यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने बताया कि पार्किंग व्यवस्था बनाकर परिवहन को नियंत्रित किया जाएगा. आयोजन के दौरान आवश्‍यक पुलिस बल तैनात किया जाएगा. पार्किंग का निर्धारण कर पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा. उन्होंने सभी से सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था के लिए सहयोग करने की अपेक्षा व्यक्त की. डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया ने पॉवर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तीन दिवसीय अमरकंटक नर्मदा जन्मोत्सव आयोजन की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया. (There will be strict security arrangements)