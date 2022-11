अलीराजपुर। आजादी के अमृत महोत्सव की तर्ज पर जहां एक ओर आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती, 4 दिसंबर को जननायक टंट्या भील शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कई बड़े आयोजन शासकीय, सामाजिक होने तय है. वही बीच के खाली समय का उपयोग कर आदिवासी समाज के जागरूक युवाओं ने 26, 27 नवंबर पर फाटा डैम फाटक पर मूर्ति स्थापना कर ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी कर रहे है. इस सबंध में रविवार जिला स्तरीय बैठक का आयोजन नानपुर साई मंदिर प्रांगण में किया गया. (statue of jan nayak tantya) (tantya bhil statue will be installed) (speaker will tell story of struggle) (statue tantya bhil installed on constitution day)

जननायक की होगी मूर्ति स्थापितः कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आवश्यकता अनुसार अलग-अलग कमेटी का गठन कर जिम्मेदारी दी गयी. मूर्ति स्थापना के पहले ईसे भाबरा, आम्बुआ, बड़ी, कुंड,कोटबू, खंडाला,पालासदा, मसनी खट्टाली,भीति, माछलीया, बेगड़ी होते हुए नानपुर 26 नवंबर को लाया जाएगा. यहां नगर भ्रमण के साथ जनसभा का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद मूर्ति फाटा से वास्कल लायी जाएगी. जहां परम्परागत रूप से 27 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के साथ-साथ राष्ट्रीय वक्ता अपने व्याख्यान देंगे. इनमें राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश आए वक्ता कार्यक्रम मे भगवान बिरसा मुंडा और जननायक टंट्या भील के जीवन संघर्ष और बलिदान के बारे में बताकर समाज को आत्मसात करने की अपील की जाएगी. कार्यक्रम में डांस इंडिया कंटेस्टर आदिवासी कलाकार पेटलावद, मशहूर आदिवासी गायक पिरु भाई सोलंकी और टीम को निमंत्रण दिया जाएगा.