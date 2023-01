पुणे : दुनिया के 17वें नंबर के मारिन सिलिक ने टाटा ओपन महाराष्ट्र के पांचवें सीजन में बालेवाड़ी स्टेडियम में बुधवार को मुकाबले में रॉबटरे कारबॉल्स बेना को 6-3, 3-6, 6-1 से हराकर एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. मारिन सिलिक ने बालेवाड़ी स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन किया.

2014 के यूएस ओपन चैंपियन सिलिक (World no 17 Cilic cruises into quarter finals) ने मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और बिना किसी मुश्किल के उन्होंने पहला सेट जीत लिया. बतादें, विश्व की पूर्व नंबर 8 जूनियर, बेना ने दूसरे सेट में प्रभावशाली वापसी की है. 29 साल के स्पेनिश खिलाड़ी ने आराम से जीत हासिल करने से पहले 5-2 की बढ़त बना ली और मैच को निर्णायक तक ले गए. (US Open champion marin Cilic cruises)

शीर्ष वरीयता प्राप्त सिलिक ने महत्वपूर्ण तीसरे सेट में अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि पूर्व विश्व नंबर 3 क्रोएशियाई ने 3-0 की शुरुआती बढ़त बना ली. वहीं, सेट के साथ-साथ अंत में आसानी से मैच में जीत दर्ज की. अब गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में उनका सामना टालोन ग्रिक्सपुर से होगा. वर्ल्ड नंबर 95 ग्रिक्सपुर ने दूसरे राउंड में मार्को सेचिनाटो को 6-4, 6-4 से हराया. (World no 17 marin Cilic cruises)

इससे पहले दिन में बेंजामिन बोन्जी और प्रेडो मार्टिनेज ने दक्षिण एशिया के एकमात्र एटीपी 250 इवेंट के चल रहे सीजन में अंतिम-8 चरण में प्रवेश करने के लिए शानदार उलटफेर किया गया है. जो कि महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस एसोसिएशन (एमएसएलटीए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है. (Tata Open Maharashtra)

