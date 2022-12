नई दिल्ली : संतोष ट्रॉफी (Santosh Trophy) के लिए खेली जा रही 76वीं नेशनल सीनियर मेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप के ग्रुप-1 में दिल्ली (Delhi vs Uttarakhand) ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की है. डॉ. अम्बेडकर स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली ने उत्तराखंड को 2-1 से हराया. उधर, कर्नाटक ने त्रिपुरा (Karnataka vs Tripura) को 10-0 से रौंद कर लगातार चौथी जीत हासिल की जबकि गुजरात ने लद्दाख (Gujarat vs ladakh) को 2-0 से हराया. पहले मैच में मेजबान दिल्ली ने पहले हाफ में महिप अधिकारी और जयदीप सिंह के गोल से 2-0 की बढ़त बना ली थी.

मध्यांतर में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली एक और बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, लेकिन गलत फैसलों से मेजबान टीम डिफेंसिव हो गई. उसके स्टार स्ट्राइकर महिप अधिकारी ने 16वें मिनट में गोल कर टीम का खाता खोला था. हाफटाइम से पहले इंजरी समय के दूसरे मिनट में जयदीप सिंह ने टीम के लिए दूसरा गोल किया. दूसरे हाफ में महिप अधिकारी और अजय सिंह को बाहर भेज दिया गया. इन दोनों के स्थान पर 60वें मिनट में फहाद तैमुरी और निर्मल सिंह बिष्ट को मैदान पर उतारकर टीम के आक्रामक अंदाज को डिफेंसिव कर दिया गया.

इसके बाद उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया और सुचारू डबराल (68वें मिनट में) के शानदार गोल से वापसी की. एक समय लगा कि दिल्ली मैच शायद ही जीत पाए, लेकिन जैसे-तैसे मेजबानों को जीत मिल ही गई. आज की जीत के बाद दिल्ली के चार मैचों में तीन जीत और एक ड्रा से 10 अकं हो गए हैं और वो ग्रुप-1 की तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है. वो आज जीत का चौका लगाने वाली कर्नाटक से दो अंक पीछे हैं. कर्नाटक के चार मैचों में लगातार चार जीत से 12 अंक हो गए हैं और वो शीर्ष पर है.

गुजरात दूसरी जीत से तीसरे स्थान पर आ गई है. उसने चार मैचों में दो जीत और दो हार से छह अंक हासिल किए हैं. वहीं, आज की हार के बाद उत्तराखंड तालिका में चौथे स्थान पर लुढ़क गई है. उत्तराखंड के चार मैचों में एक जीत, एक ड्रा और दो हार से चार अंक हो गए हैं. त्रिपुरा और लद्दाख चार मैचों में एक-एक ड्रा से एक-एक अंक लेकर क्रमश: पांचवें व छठे स्थान पर हैं. भले ही दिल्ली ने तीसरी जीत दर्ज की, लेकिन जीत के रथ पर सवार कर्नाटक ने त्रिपुरा को दस गोलों से रौंद कर दिल्ली के खेमे में हलचल जरूर मचा दी है.

लिहाजा, दोनों टीमों के बीच शनिवार को खेले जाने वाले अंतिम मुकाबले में कर्नाटक का पलड़ा भारी नजर आने लगा है. दूसरे मुकाबले में कर्नाटक के सामने त्रिपुरा एक दोयम दर्जे की टीम नजर आई. इस एकतरफा मुकाबले में कर्नाटक ने दोनों हाफ में पांच-पांच गोल दागे. कर्नाटक की जीत में शेल्टन पॉल एम. ने दूसरे व 27वें मिनट में दो गोल दागे.

रॉबिन यादव (16वें), प्रशांत कलिंगा (30वें), एम. सुनील कुमार (40वें), अभिषेक शंकर पोवार (54वें), अप्पू (78वें), अंकित पी. (81वें), राजागणपति के. (86वें) और कमलेश पी. (इंजरी समय का छठा मिनट) ने एक-एक गोल किया. दिन के तीसरे मैच में गुजरात ने लद्दाख को 2-0 से हरा दिया. यह गुजरात की दूसरी जीत है. गुजरात की जीत में जय कनानी ने 28वें मिनट और रुतिग अहिर्राओ ने 50वें मिनट में गोल बनाए.

