नई दिल्ली : एफआईएच विश्व कप 2023 (FIH World Cup 2023) का आयोजन ओडिशा राज्य (Hockey World Cup in Odisha) के भुवनेश्वर और राउरकेला (Bhubaneswar and Rourkela City of Odisha) में जनवरी 2023 में होने जा रहा है. देश में इसके लिए अपने स्तर से आयोजन के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं कई खिलाड़ी इसको लेकर उत्साहित दिख रहे हैं. महान स्पेनिश हॉकी खिलाड़ी जुआन एस्केरे ने कई टीमों के बारे में अच्छी संभावनाएं जतायी हैं और भारतीय टीम की भी सराहना की है. उनका कहना है कि कोई टीम एफआईएच विश्व कप में उलटफेर करके खिताब जीत सकती है.

महान स्पेनिश हॉकी खिलाड़ी जुआन एस्केरे (Spanish Hockey Player Juan Escare) का मानना है कि भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 एफआईएच विश्व कप अप्रत्याशित होगा, क्योंकि भारत सहित कई टीमें खेल के हर विभाग में बेहतर कर रही हैं. 53 वर्षीय महान खिलाड़ी ने कहा, "यदि आप विश्व रैंकिंग देखें तो बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन टीम आपको हमेशा एक बहुत अच्छी स्थिति में मिलेगी. निश्चित रूप से, भारत, नीदरलैंड और स्पेन के पास भी एक मौका है. लेकिन, आप कभी नहीं जानते , इस तरह के टूर्नामेंट में कुछ भी संभव है."

एफआईएच विश्व कप 2023 के लिए तैयार किया जा रहा स्टेडियम

एस्केरे ने टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में जगह बनाने की स्पेन की संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी टीम भी अंतिम चार में जाने की हकदार है.

एस्केरे बोले- "हमारा पहला मैच भारत के साथ होगा, और फिर वेल्स और इंग्लैंड के साथ. फिर, आपको दूसरे समूह के साथ पार करना होगा, और दो अच्छे मैचों के साथ, आप सेमीफाइनल में जाएंगे. मेरे समय में, सिस्टम बहुत कठिन था, आपके पास है छह टीमों के शीर्ष पर होने के लिए और सीधे सेमीफाइनल में या वहां से 5-8 प्लेइंग खेलने के लिए यह इतना मुश्किल नहीं है. हम देखेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए काम कर रहे हैं और हम इसे जीतने की कोशिश करेंगे."

महान स्पेनिश हॉकी खिलाड़ी जुआन एस्केरे

अपने समय के दौरान नीदरलैंड के साथ स्पेन की रोमांचक प्रतिद्वंद्विता के बारे में बोलते हुए, एस्केरे ने कहा कि खेलों ने दोनों टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. स्पैनिश टीम ग्रुप स्टेज में नाबाद रही है. 1998 के पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल बी में चार जीत और एक ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर रही थी. उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर मेजबान नीदरलैंड से 2-3 से हारकर रजत पदक जीता था.

टूर्नामेंट में तीन गोल करने वाले एस्केरे ने अपने पुराने दिनों को याद किया और मैच में लगी चोट को भी याद करते हुए हार जीत का एक बड़ा फैक्टर कहा.

एस्केरे बोले- "मैं फाइनल में चोटिल हो गया. मुझे याद है, हमने पहले दो गोल किए, मैं घायल हो गया और फिर हम हार गए. हर बार जब मैं नीदरलैंड जाता हूं, तो वे मुझे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मेरी चोट के कारण उन्होंने विश्व कप जीता."

1998 के विश्व कप की अपनी यादों के बारे में बोलते हुए, पूर्व मिडफील्डर ने एस्केरे ने 30,000 प्रशंसकों के सामने एक मजबूत डच टीम के खिलाफ फाइनल में खेलने की घटना को फिर से याद किया और भारत में होने जा रहे एफआईएच विश्व कप 2023 को लेकर काफी उत्साहित दिखे.

