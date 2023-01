नई दिल्ली : पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Pakistan) के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है. मैच का आज आखिरी दिन था. न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान की पहली पारी में 408 रन पर समेटने के बाद अपनी दूसरी पारी को 277/5 के पर घोषित कर दिया था. न्यूजीलैंड (New Zealand) ने पाकिस्तान (Pakistan) के सामने जीत के लिए 319 रनों का लक्ष्य रखा था जिसके जवाब में वह नौ विकेट पर 304 रन ही बना सका और मैच ड्रॉ हो गया.