पटना: 27 अगस्त से UAE में एशिया कप की शुरुआत (Asia Cup 2022) हो रही है. एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. विकेटकिपर बल्लेबाज ईशान किशन को एशिया कप के लिए चयन किए गए टीम में जगह नहीं मिली है. जिसको लेकर ईटीवी भारत ने ईशान किशन से खास बातचीत की. इस दौरान एशिया कप में सलेक्शन नहीं होने को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी.

ईशान किशन से खास बातचीत: एशिया कप में सलेक्शन नहीं होने को लेकर क्रिकेटर ईशान किशन ने कहा कि कोई रिजन नहीं होता है. सब प्लेयर को बेटर होने की अपॉर्चुनिटी होती है. वे इसको बहुत ही पॉजिटिव सोचता हैं. उन्होने कहा कि सिलेक्शन होना न होना ये सेकेंडरी चीज है. बाहर के लोग यही सोचते होंगे कि ईशान किशन को कैसा लगता होगा, क्या बीत रहा होगा. लेकिन इससे सीखने का मौका मिला है.

एशिया कप की लिए टीम में नहीं मिली जगह : ईशान किशन ने कहा कि अगर उनका सलेक्शन नहीं हुआ है तो वे और मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. उनके लिए यह सीखने का इंडिकेशन था. बता दें कि एशिया कप में सलेक्शन नहीं होने के बाद ईशान ने अपने इंस्टाग्राम पर दर्द भरा गीत डाला था. इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो गाना वे अपने इंस्टाग्राम पर डाले थे वह उनका पसंदीदा गाना है. इसलिए इस गाने का कोई मायने नहीं निकाला जाय.

युवाओं के लिए दी क्रिकेट की टिप्स : आगामी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर ईशान किशन से कहा कि वे उतना आगे का नहीं सोचते हैं. उन्हें बस इंडिया के लिए खेलना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है और अच्छी तैयारी करनी है. उन्होंने कहा कि वे आगे अच्छा प्रदर्शन करें इसी प्रयास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. अंत में ईशान किशन ने युवा क्रिकेटों के लिए कहा कि मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और समय-समय पर अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाकर आगे बढ़े, सफलता जरूर हाथ लगेगी. दरअसल, ईशान पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे. इसी दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत की.

"रिजन नहीं होता है, मुझे लगता है कि सब प्लेयर को बेहतर होने की अपॉरच्यूनिटी होती है. मैं इस चीज को बहुत ही पॉजेटिव वे में लेता हूं. होना नहीं होना ये बहुत ही बाद की चीज है. मुझे पता है बाहर के लोगों को ऐसा लगता है नहीं हुआ वो कैसा फिल कर रहा होगा. लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सीखने का एक इंडिकेशन होता है. अगर हमारा नहीं हुआ है तो हमे और बेटर होना है."- ईशान किशन, क्रिकेट प्लेयर

जिम्बाब्वे दौरे के लिए ईशान का हुआ चयन: ईशान किशन एशिया कप में तो खेलते नहीं दिखेंगे, लेकिन इससे पहले 18 अगस्त से 22 अगस्त तक भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले तीन वनडे मैच के लिए भारतीय टीम में उनको जगह मिली है. केएल राहुल इस मैच में कप्तानी करते दिखेंगे. जिम्बाब्वे के साथ पहला वनडे 18 अगस्त, दूसरा वनडे 20 अगस्त और तीसरा वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा. बता दें कि ईशान किशन आईपीएल के 15वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे. मुंबई इंडियंस ने उन्हें 15.25 करोड़ में खरीदा था. हालांकि इस सीजन में मुंबई टीम ने आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाई.

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ी-

केएल राहुल(कप्तान), शिखर धवन (उप कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षप पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर.

