मुंबई : बेंगलुरु, हैदराबाद और दुबई के बाद निर्देशक एस.एस. राजामौली और अभिनेता जूनियर एनटीआर और राम चरण सहित 'आरआरआर' (film director S S Rajamouli's RRR movie promotion) के कलाकारों ने बड़ौदा में सरदार वल्लभभाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा (RRR artists visit Statue of Unity) किया. 'आरआरआर' भारत के इस स्मारक पर जाने वाली पहली फिल्म बन गई है. निर्माताओं और कलाकारों ने बड़ौदा की यात्रा की अपनी नई तस्वीरें साझा (RRR producer shared pictures of trip to Baroda) कीं, जिससे उनके प्रशंसकों को बहुत आश्चर्य हुआ.

हैदराबाद, बेंगलुरु, बड़ौदा, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, कोलकाता, वाराणसी से लेकर दुबई तक निर्माताओं ने एक व्यापक प्रचार योजना तैयार की है, जिसमें वे 18-22 मार्च तक फिल्म के प्रचार के लिए देश के प्रमुख संभावित बाजारों का दौरा करेंगे. राजामौली की 'आरआरआर' डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म (Rajamouli's RRR first Indian film to release in Dolby Cinema) है.

फिल्म में मुख्य अभिनेता राम चरण और जूनियर एनटीआर, अजय देवगन, आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस के अलावा एक स्टार-स्टडेड लाइनअप शामिल है, जबकि समुथिरकानी, रे स्टीवेन्सन और एलिसन डूडी सहायक भूमिकाओं में शामिल होंगे. पेन स्टूडियोज के जयंती लाल गड़ा ने पूरे उत्तर भारत में नाट्य वितरण अधिकार प्राप्त किए हैं और सभी भाषाओं के लिए दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक अधिकार भी खरीदे हैं. पेन मरुधर फिल्म को नॉर्थ टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्माण डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के डी.वी.वी. दानय्या करेंगे. 'आरआरआर' 25 मार्च को रिलीज होगी.

(आईएएनएस)