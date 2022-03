मुंबई : बॉलीवुड हस्तियां अपने सेहत का भरपूर ख्याल रखते हैं और अपने फैंस को भी प्रेरित करते (bollywood celebs motivate fans) हैं. उन हस्तियों में से एक एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी हैं. दिशा अपनी फिटनेस का हमेशा से पूरा ख्याल रखती आई (Disha Patani particular about her fitness) हैं. अपनी टोन्ड बॉडी को मेनटेन रखने वाली दिशा ने अपनी इंटेंस वर्कआउट की तस्वीरें (Disha Patani Stunning gym video) साझाकर फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी अक्सर अपने वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती है. इसी कड़ी में उन्होंने अपनी एक लेटेस्ट जिम वीडियो अपलोड किया है, जो उनके फैंस के बीच काफी चर्चा में है. इस वीडियो में दिशा ने पीले रंग के शॉर्ट्स और स्ट्रैपी बैकलेस फिटनेस गियर पहनी हुई है. दिशा बेंच पर बैठकर शोल्डर और बेक की एक्सरसाइज बड़ी आसानी से करती हुई नजर आ रही है. वीडियो के कैप्शन में दिशा ने एक वेटलिफ्टिंग इमोदी का इस्तेमाल किया है. वर्कआउट के दौरान दिशा ने बालों को क्लचर से हाफ कर बांधा हुआ है.

हालांकि, वीडियो में एक्ट्रेस का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनके फैंस के बीच दिशा के इस इंटेंस वर्कआउट की खूब चर्चा हो रही है. फैंस ने इस वीडियो पर फायर और रेड हॉट इमोजी से भर दिया है. यहां तक ​​कि दिशा के बेस्ट फ्रेंड टाइगर श्रॉफ भी उनकी वर्कआउट की तस्वीर पर कमेंट (Disha's best friend Tiger Shroff comments on video) करने से खुद को रोक नहीं पाए हैं. उन्होंने एक फायर इमोजी के साथ 'क्लियर एएफ' लिखा. दिशा पाटनी अपने फिटनेस रूटीन को लेकर काफी ध्यान रखती हैं, जो उनके 'ट्रिपल किक' वीडियो में देखा जा सकता है.

बता दें कि दिशा पाटनी के वर्कआउट मोमेंट्स (Disha Patani's workout moments) मोटिवेट करने के काम (motivation to hit the gym) करते हैं. एक बार उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह जॉ-ड्रॉपिंग रैक पुल सेशन परफॉर्म कर रही थीं. इस पर टाइगर श्रॉफ ने उन्हें 'वंडर वुमन' (Tiger Shroff called disha as wonder woman) कहा था. उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ ने लिखा, 'यू आर फायर.'