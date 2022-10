सैन फ्रैंसिस्को: व्हाट्सऐप एक नई सुविधा पर काम कर रहा है, जो किसी बिजनेस करने वाले को कुछ लिंक किए गए उपकरणों पर चैट असाइन करने की अनुमति (Assign a chat to certain linked devices) देगा. प्लेटफॉर्म अब बिजनेस खातों के लिए एक और सुविधा (WhatsApp business accounts feature) शुरू कर रहा है- व्हाट्सऐप प्रीमियम. Wabtiinfo के अनुसार, व्हाट्सऐप प्रीमियम (WhatsApp Premium) केवल एक वैकल्पिक योजना है और कुछ देशों में कुछ बीटा टेस्टर्स (WhatsApp beta testers) के लिए उपलब्ध हो सकता है. WhatsApp New Feature .

WhatsApp Premium के माध्यम से, बिजनेस करने वाले कुछ उन्नत सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे कि ग्राहकों तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका और नए उपकरणों को जोड़ने के दौरान कुछ सुधार. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस सप्ताह, व्हाट्सऐप आखिरकार कुछ बिजनेस करने वालों के लिए सदस्यता योजना जारी कर रहा है जो प्ले स्टोर और टेस्टफ्लाइट पर उपलब्ध एंड्रॉइड और ios ऐप का नवीनतम बीटा संस्करण स्थापित करते हैं.

व्हाट्सऐप प्रीमियम (WhatsApp Premium plan) एक वैकल्पिक प्रीमियम योजना है जो कुछ बिजनेस खातों के लिए उपलब्ध है, जिसमें वे WhatsApp Settings खोलकर जुड़ सकते हैं. यदि यहां WhatsApp Premium section नामक एक नया सेक्सन है, तो इसका मतलब है कि यह बिजनेस खाता इस योजना में शामिल होने के योग्य है, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है. जब कोई बिजनेस करने वाला सदस्यता शुल्क (WhatsApp Premium Subscription fee) का भुगतान कर (WhatsApp paid subscription WhatsApp Premium) व्हाट्सऐप प्रीमियम में शामिल होता है, तो वह दो नई उन्नत सेवाओं का उपयोग कर सकेगा -- एक कस्टम व्यापार लिंक और मल्टी डिवाइस के लिए महत्वपूर्ण सुधार. व्हाट्सऐप प्रीमियम केवल उन बिजनेस करने वालों को कुछ सुविधाएं देने के लिए एक वैकल्पिक योजना है, जिन्हें कुछ उन्नत सेवाओं की आवश्यकता होती है--आईएएनएस

