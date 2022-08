नई दिल्ली : ब्रांडों को बिक्री के लिए आइटम सूचीबद्ध करने और एक व्यापारी की प्रोफाइल के शीर्ष पर उत्पादों को टैग करने की अनुमति देने वाले ट्विटर शॉपिंग (Twitter Shopping) में कंटेंट मॉडरेशन जोखिम होता (Content moderation risk) है और इससे 'व्यक्तिगत या सामाजिक नुकसान' (Personal or social damage) हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. द वर्ज द्वारा प्राप्त एक आंतरिक कंपनी ज्ञापन के अनुसार, ट्विटर के ई-कॉमर्स टूल (Twitter e commerce tool) के कई तत्वों को 'जोखिम मूल्यांकन' के तहत 'उच्च' (Under High risk assessment) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. Twitter shopping bring individual societal harm in internet shopping .

मेमो के अनुसार, "एक उच्च जोखिम वाली चिंता यह है कि व्यापारी-जनित क्षेत्र जैसे दुकान के नाम और विवरण का उपयोग ठगों द्वारा हानिकारक तरीकों से किया जा सकता है." इंस्टाग्राम (Instagram Shopping) के विपरीत, ट्विटर उपयोगकर्ता (Twitter users) सीधे प्लेटफॉर्म पर उत्पाद नहीं खरीद सकते, क्योंकि बिक्री के लिए आइटम पर क्लिक करने से वे व्यापारी की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं. ट्विटर की खरीदारी की एक प्रमुख आगामी विशेषता साझा करने की क्षमता है और ज्ञापन ने इस सुविधा को उच्च जोखिम के रूप में भी सूचीबद्ध किया है. इसने कहा कि शेयर करने की सुविधा 'हानिकारक कंटेंट को और बढ़ा सकती है, जिससे ट्विटर नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट की दृश्यता बढ़ सकती है.'

मेमो के अनुसार, "शेयर करने योग्य दुकानें इसलिए इस संभावना को बढ़ाती हैं कि उपयोगकर्ता उल्लंघनकारी दुकानें, या किसी दुकान में निहित उल्लंघनकारी सामान देख सकते हैं." कंपनी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि मेमो 'उत्पाद ट्रस्ट टीम के नेतृत्व में एक नए फीचर मूल्यांकन का हिस्सा था.' प्रवक्ता ने कहा, "हम हमेशा अपनी सेवा की सुरक्षा में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं और यह विशेष रूप से नए उत्पादों और सुविधाओं को जोड़ने के लिए सच है." ट्विटर की दुकान सुविधा किसी को भी अमेरिका में आइटम बेचने वाले पेशेवर खाते वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रोफाइल में बिक्री के लिए उत्पादों को मैन्युअल रूप से जोड़ने की अनुमति देती है.--आईएएनएस

