नई दिल्ली : टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) वास्तव में इस निराशाजनक समय में सटीक और प्रासंगिक समाचार प्रसारित कर सकता है. उन्होंने (Tesla and SpaceX CEO Elon Musk) पहले मीडिया को 'सच्चाई तलाशने वाली मशीन के रूप में तैयार क्लिक-सीकिंग मशीन' (Media a Click Seeking Machine) कहा था. मस्क, जो अब 44 अरब डॉलर के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के बाद ट्विटर के साथ कानूनी लड़ाई (Musk legal battle with Twitter) में हैं, ने एक ताजा ट्वीट में कहा :

"एक समाचार स्रोत खोजना निश्चित रूप से कठिन है जो सटीक, प्रासंगिक और पूरी तरह निराशाजनक नहीं है!"

Twitter-Elon Deal : अरबपति एलन मस्क-ट्विटर अधिग्रहण मामले की सुनवाई का समय तय

उन्होंने कहा, "द इकोनॉमिस्ट और जॉन स्टीवर्ट डेली शो/कोलबर्ट रिपोर्ट (The Economist and the Jon Stewart Daily Show/Colbert Report) के पुराने स्कूल संस्करण बहुत अच्छे थे". एक फॉलोवर ने प्रतिक्रिया दी :

"वास्तव में, यह सभी की आशा है, लेकिन ट्विटर बॉट बना रहा है."

मस्क ने पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक रिपोर्ट की आलोचना की थी, जिसमें कथित तौर पर गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन (Google cofounder Sergey Brin) की पत्नी निकोल शनहान (Nicole Shanahan) के साथ उनके कथित संबंध का खुलासा हुआ था, जिसका टेस्ला के सीईओ ने जोरदार खंडन किया है.

WSJ की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 'मस्क ने सर्गेई ब्रिन की पत्नी (Sergey Brin wife Shanahan) के साथ अंतिम बार संबंध बनाए, जिससे गूगल के सह-संस्थापक (Google cofounder Sergey Brin) को इस साल की शुरुआत में तलाक के लिए फाइल करने और तकनीकी अरबपतियों की लंबी दोस्ती को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया. मस्क ने बाद में उसे शानहन (Shanahan) के साथ जोड़ने के लिए अखबार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे WSJ पर झूठी रिपोर्ट करने के लिए मुकदमा करना चाहिए कि पिछले दिसंबर में ब्रिन (Sergey Brin) से अलग होने के दौरान उसका उसके साथ एक संक्षिप्त संबंध था.

इसे बताया सुपर बेकार : टेस्ला के सीईओ (Tesla and SpaceX CEO Elon Musk)ने यह भी कहा कि चरित्र हनन के हमले इस साल एक नए स्तर पर पहुंच गए. उन्होंने इन दिनों मीडिया में हो रही अवांछित अटेंशन पर नाराजगी जताते हुए इसे 'सुपर बेकार' बताया है. दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति (Worlds richest man) ने यह भी कहा कि

"लगभग सभी ट्विटर खातों के साथ बातचीत हाल ही में बहुत कम हुई है".

उन्होंने चल रहे कानूनी विवाद के हिस्से के रूप में ट्विटर (Twitter) के खिलाफ एक काउंटर सूट दायर किया है जो 17 अक्टूबर से पांच दिनों के लिए शुरू होगा.

