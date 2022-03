रांची: होली से पहले ही लोग शराब की जुगाड़ में लग जाते हैं, जिसके कारण होली के दिन शराब की बिक्री (Sale of Liquor on Holi) झारखंड जैसे राज्य में भी अचानक बढ़ जाती है. इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि झारखंड में प्रतिदिन करीब 40 करोड़ की शराब बिकती है. दो वर्षों से कोरोना के कहर के कारण इस दिन शराब बिक्री में नरमी देखी जा रही थी लेकिन इस वर्ष इस होली के मौके पर शराब की दुकानों पर लोग जमकर(sale of liquor in jharkhand on holi) उमड़े.

खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल के अनुसार इस बार होली का जोश दिख रहा है जिसके कारण बिक्री अच्छी होने की संभावना है, लेकिन स्टॉक में माल नहीं होने के कारण उम्मीद के हिसाब से बिक्री नहीं होगी. होली के मौके पर उन्होंने नकली शराब से बचने की अपील करते हुए कहा है की यदि आप शराब के शौकीन हैं तो निर्धारित दुकानों से ही शराब खरीदें. उन्होंने कहा कि होली पर करीब 55 से 60 करोड़ के शराब की बिक्री होती है लेकिन इस बार स्टॉक की कमी के चलते मुश्किल से 25 करोड़ की बिक्री होगी.

झारखंड में होली की धूम

सरकार को भी मिलेगा राजस्व: शराब ही ऐसा सेक्टर है जहां से राज्य सरकार को भारी भरकम राशि हर वर्ष राजस्व के रुप में प्राप्त होता है. झारखंड में शराब पर टैक्स 75 फीसदी है जो सरकार के खाते में जमा होता है. इस तरह से होली के मौके पर सरकार को भी अच्छी खासी कमाई टैक्स के रुप में हो रही है. आपको बता दें की कोरोना लॉकडाउन के बाबजूद 2020-21 में उत्पाद विभाग ने शराब बेचकर करीब 1800 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था.

शराब दुकानों पर लगी है भीड़: होली को लेकर शराब की दुकान शुक्रवार 18 मार्च के बजाय 19 मार्च को बंद रहेगी. सरकार ने इससे पहले 18 मार्च को बंद करने का आदेश जारी किया था जिसे बाद में संशोधित किया गया. इधर इस आदेश की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची शुक्रवार को दिनभर शराब दुकानों पर भीड़ लगी रही. इस दौरान शराब खरीदने आए लोग अपने पसंदीदा ब्रांड की शराब की मांग करते देखे गए.