सैन फ्रांसिस्को : मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप बीटा पर report status updates ( स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट ) करने की क्षमता प्रदान करेगा. Wabatinfo की रिपोर्ट के अनुसार, new feature उपयोगकर्ताओं को Status section में एक नए मेनू के भीतर स्थिति अपडेट की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा.

यदि उपयोगकर्ता किसी भी Suspicious WhatsApp status ( संदिग्ध स्टेटस ) अपडेट को देखते हैं जो सेवा की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है, तो वे इसे नए विकल्प के साथ मॉडरेशन टीम को रिपोर्ट करने में सक्षम होंगे. रिपोर्टिग मैसेजिस के समान ही, स्टेटस अपडेट कंपनी को मॉडरेशन कारणों से अग्रेषित किया जाएगा ताकि वे देख सकें कि उल्लंघन हुआ है या नहीं. हालांकि, यह फीचर end-to-end encryption को नहीं तोड़ता है.

कोई भी, व्हाट्सएप और मेटा भी नहीं, उपयोगकर्ताओं के मैसेजिस का कंटेंट देख सकता है और उनकी निजी कॉल सुन सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी के लिए एक रिपोर्ट विकल्प लाना महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट में कहा गया है कि status updates की रिपोर्ट करने की क्षमता विकास के अधीन है और इसे व्हाट्सएप डेस्कटॉप बीटा के भविष्य के अपडेट में जारी किया जाएगा. इस बीच, पिछले महीने, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया फीचर शुरू किया था, जो उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप पर ग्रुप चैट के भीतर profile photos देखने की अनुमति देता है.

Some Exciting New WhatsApp features updates in 2022

अवतार ( WhatsApp Avtar ) : व्हाट्सएप ने 7 दिसंबर को दुनिया भर के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अवतार लॉन्च किया. एक अवतार यूजर्स द्वारा स्वयं का बनाया गया डिजिटल वर्जन है. व्यक्तिगत अवतार का उपयोग प्रोफाइल फोटो के रूप में या विभिन्न भावनाओं और कार्यों को व्यक्त करने वाले कस्टम स्टिकर के रूप में किया जा सकता है. “हम WhatsApp पर अवतार ला रहे हैं! अब आप अपने अवतार को चैट में स्टिकर के रूप में उपयोग कर सकते हैं. Meta CEO Mark Zuckerberg ने कहा, जल्द ही हमारे सभी ऐप में और स्टाइल आ रहे हैं. Facebook, Messenger , Instagram पर अवतार पहले से मौजूद हैं. WhatsApp पर इसका आधिकारिक लॉन्च उपयोगकर्ताओं को अपनी शैली में खुद को प्रदर्शित करने की अनुमति देने वाला चौथा मेटा प्लेटफॉर्म बनाता है.

अवतार

यूजर्स व्हाट्सएप पर हेयर स्टाइल, चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके अपना अवतार बना सकते हैं. WhatsApp ने कहा कि वह बेहतर यूजर्स अनुभव के लिए अन्य सुधारों के बीच "लाइटिंग, शेडिंग, हेयर स्टाइल टेक्सचर सहित style enhancements प्रदान करना" जारी रखेगा. वॉट्सऐप के मुताबिक, फीचर को सेटिंग मेन्यू से एक अलग विकल्प के रूप में एक्सेस किया जा सकता है. एक बार एक्सेस करने के बाद, प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयोगकर्ताओं को 'Create Your Avatar' पर क्लिक करना होगा.

Reactions, share large files and increased group sizes

मैसेजिंग ऐप ने 5 मई को इमोजी रिएक्शन के साथ अपने इंटरफेस को अपडेट किया. अपडेट में छह इमोजी प्रतिक्रियाएं शामिल हैं - love, laugh, sad, surprise and thanks (प्यार, हंसी, दुख, आश्चर्य और धन्यवाद ). ये Facebook and Instagram पर के समान हैं. उपयोग करने में Quick and fun , प्रतिक्रियाएँ संदेशों के नीचे दिखाई देती हैं जब आप उस पर टैप करते हैं और कुछ सेकंड के लिए उसे दबाए रखते हैं. यूजर्स विकल्पों के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन कर सकता है. यह सुविधा संदेशों की संख्या को कम करने में भी मदद करती है. इसके अतिरिक्त, मेटा ने साझा किया कि वह इस फीचर में और expressions जोड़ेगी.

