नई दिल्ली : माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को भारतीय बाजार में सबसे किफायती 13-इंच सरफेस डिवाइस 'सरफेस प्रो एक्स' (13-inch Surface device 'Surface Pro X') लॉन्च किया.

वाई-फाई के साथ सर्फेस प्रो एक्स (Surface Pro X with Wi-Fi) की भारत में नियमित खरीदारों के लिए कीमत 93,999 रुपये तय की गई है. व्यवसायों के लिए इसके 128GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए कीमत 94,599 रुपये तय हुई है. वहीं, 256GB स्टोरेज वाला मॉडल 1,13,299 रुपये में उपलब्ध होगा. इसमें SQ1 चिपसेट (powered by the SQ1 chipset) लगा हुआ है, जो इस डिवाइस में सुधार लाएगा.

इसी के साथ 16GB रैम, 256GB स्टोरेज और SQ2 चिपसेट वाले मॉडल के लिए ग्राहकों को 1,31,799 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, 512GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 1,50,499 रुपये खर्च करना होगा.

अन्य फिचर्स :

यह डिवाइस 2880 x 1920 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन वाले 13-इंच PixelSense डिस्प्ले को स्पोर्ट करता है (13-inch PixelSense display with a resolution of 2880 x 1920 pixels).

3:2 एसपेक्ट रेशियो (3:2 aspect ratio).

10-पॉइंट मल्टी-टच स्पोर्ट (10-point multi-touch support).

माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो एक्स में eight-core Microsoft SQ1/SQ2 processors लगे हैं, जिसमें एकीकृत एड्रेनो 685/690 ग्राफिक्स (integrated Adreno 685/690 graphics) हैं.

चिप को 8GB या 16GB LPDDR4x रैम और 512GB तक के SSD स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है (chip is paired with 8GB or 16GB of LPDDR4x RAM and up to 512GB of SSD storage).

इस लैपटॉप में विंडोज 11 और 64-बिट इम्यूलेशन होगा (Windows 11 and 64-bit emulation built in).

कंपनी के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ऑफिस जैसे ऐप एआरएम के लिए अनुकूलित हैं (apps such as Microsoft Teams and Office are optimised for ARM).

इसमें 1080p एचडी वीडियो के साथ 5.0-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है (5.0-megapixel front-facing camera with 1080p HD video), जो लाइट को खुद समायोजित करता है (automatically adjusts to lighting conditions). सर्फेस प्रो एक्स में दो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई सपोर्ट भी है.

