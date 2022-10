नई दिल्ली : भारत और दुनिया के कई हिस्सों से हजारों यूजर्स ने गुरुवार को फोटो-शेयरिंग एप इंस्टाग्राम के साथ समस्याओं की शिकायत की. Downdetector पर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न वेबसाइटों और सेवाओं की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, भारत में 900 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने गुरुवार शाम को इंस्टाग्राम के साथ समस्याओं की सूचना दी.

कई उपयोगकर्ताओं ने इस मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter का सहारा लिया. इंस्टाग्राम ने एक ट्वीट (Instagram said in a tweet) में कहा, "इंस्टाग्राम गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर फ्रीज (Instagram freezes using Google Chrome) हो जाता है. स्टोरीज नहीं देख सकता या यूजर्स के पेज नहीं खोल सकता. यह लोड होता रहता है." एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "सब कुछ काम करना बंद कर दिया. बल ने कैश को बंद कर दिया. यहां तक कि मैंने फोन को फिर से चालू किया, फिर भी सूचनाएं नहीं देख सका, टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सका."

डाउनडेक्टर की रिपोर्ट में लगभग 7:30 बजे आउटेज (instagram outage) की सूचना मिली. 50 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे लॉग इन (instagram login problems) के साथ समस्याओं का सामना कर रहे थे, जबकि 33 प्रतिशत ने सर्वर कनेक्शन के साथ समस्याओं की सूचना दी और अन्य 17 प्रतिशत में ऐप के साथ समस्याएं थीं. --आईएएनएस

