सैन फ्रांसिस्को : मीडिया ने बताया कि चीनी तकनीकी दिग्गज हुआवे ने ट्विटर जैसी चीनी साइट वीबो (Chinese Twitter like site Weibo) पर डिवाइस 'हुआवे वॉच बड्स' (Huawei Watch Buds) के अस्तित्व की पुष्टि की है, जिसमें डायल के नीचे Earbuds शामिल हैं. The Verge की रिपोर्ट के अनुसार Watch Buds, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक स्मार्टवॉच के भीतर छिपे हुए ईयरबड्स (Earbuds in watch) की एक जोड़ी है. Huawei Watch Buds . Earbuds in watch . earbud case in smartwatch . Smartwatch with earbud case . New Smartwatch .

यह स्पष्ट नहीं है कि उपयोगकर्ता इस प्रोडक्ट से किस प्रकार की परफोर्मेन्स या बैटरी लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वॉच स्वयं Harmony OS जो कि हुआवे का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम (Huawei operating system) है, चलाती प्रतीत होती है. इसके अलावा तकनीकी दिग्गज ने 2 दिसंबर को डिवाइस को पेश करने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कुछ अस्पष्ट कारणों से लॉन्च को स्थगित कर दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई आउटलेट्स ने अनुमान लगाया कि यह 30 नवंबर को पूर्व सीसीपी महासचिव जियांग जेमिन के निधन का सम्मान करने के लिए था . रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टवॉच रनर्स और अन्य एथलीटों के लिए एक उपयोगी समाधान हो सकता है जो वर्कआउट के दौरान एक अलग ईयरबड केस (Smartwatch with earbud case) नहीं रखना चाहते हैं. वर्तमान में डिवाइस की कीमत और क्षेत्रीय उपलब्धता के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है. -- आईएएनएस

