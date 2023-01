लास वेगस: एचपी इंक ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (सीईएस), 2023 में आज की डिजिटल दुनिया में बेहतर हाइब्रिड अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए नए लैपटॉप और मॉनिटर का अनावरण (HP launches new hybrid laptops and monitors) किया. कंपनी ने एक बयान में कहा कि लगभग 77 प्रतिशत कर्मचारी हाइब्रिड मॉडल को पसंद करते हैं, लेकिन हाइब्रिड वातावरण में उत्पादक होना चुनौतियों के साथ आता है. HP launches new hybrid laptops and monitors . HP hybrid laptops .



एचपी ड्रेगनफ्लाई जी4, एचपी ईलाइटबुक 1040 जी10 और एचपी ईलाइट एक्स 360 1040 जी10 लैपटॉप (HP Elite x360 1040 G10 Laptop) 'हाइब्रिड कार्य को रिचार्ज करने के लिए नए सहज ज्ञान युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नवाचारों के साथ सहयोग अनुभव' प्रदान करते हैं. ये नए लैपटॉप 'मल्टी-कैमरा एक्सपीरियंस', 'ऑटो कैमरा सेलेक्ट' और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं.



ऑटो कैमरा सेलेक्ट फीचर से है लैस: 'मल्टी-कैमरा एक्सपीरियंस' (HP launches Multi Camera Experience) फीचर डुअल वीडियो स्ट्रीम और कैमरा स्विचिंग को सपोर्ट करता है ताकि यूजर्स एक ही समय में अपने चेहरे और एक वस्तु या एक व्हाइटबोर्ड को आसानी से दिखा सकें. ऑटो कैमरा सेलेक्ट फीचर इंटेलिजेंट फेस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करता है ताकि यह पहचाना जा सके कि यूजर किस कैमरे का सामना कर रहा है ताकि बिना आंखों का संपर्क तोड़े दर्शकों को जोड़े रखा जा सके.



HP ने ई-सीरीज जी 5 मॉनिटर किया पेश: कंपनी ने 'एचपी ई-सीरीज जी5' मॉनिटर भी पेश (HP introduces E Series G5 monitors) किया, जिसमें 21.5 से 27 इंच तिरछे डिस्प्ले आकार थे. सीरीज हाइब्रिड श्रमिकों को ध्यान केंद्रित करने और चुनिंदा मॉडल, कव्र्ड और अल्ट्रावाइड स्क्रीन पर 4के रिजॉल्यूशन से जुड़े रहने में मदद करने के लिए कई प्रकार के विकल्प प्रदान करती है.



साइलेंट माउस की 90 दिनों तक बैटरी लाइफ: इस सीरीज के सभी मॉनिटरों में 'एचपी आई ईज' है जो नीले प्रकाश के जोखिम को कम करता है और एक 'परिवेश प्रकाश संवेदक' है जो स्वचालित रूप से स्क्रीन ब्राइटनेस को समायोजित करता है. इसके अलावा, प्रौद्योगिकी कंपनी ने 'एचपी 710 रिचार्जेबल साइलेंट माउस' का अनावरण किया. जो उपयोगकर्ताओं को 'कॉम्पैक्ट डिजाइन, साइलेंट क्लिक और 90 दिनों तक की बैटरी लाइफ' के साथ काम करने की अनुमति देता है.



ओमेन 17 है सबसे शक्तिशाली गेमिंग लैपटॉप: एचपी ने 'ओमेन गेमिंग हब' के माध्यम से क्लाउड गेमिंग भी पेश किया है. जो 'एक एकीकृत एनवीडिया जीफोर्स नाउ समाधान के साथ पहला विंडोज पीसी निर्माता' है. कंपनी के अनुसार, 'ओमेन 17' लैपटॉप एचपी का सबसे शक्तिशाली गेमिंग लैपटॉप है. जिसमें 13वीं जेनरेशन का इंटेल कोर (13th Gen Intel Core In Omen 17) आई 9-13900 एचएक्स प्रोसेसर और लेटेस्ट एनवीडिया जीफोर्स ग्राफिक्स शामिल हैं. --आईएएनएस

