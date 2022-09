नई दिल्ली: गूगल ने एक नया प्राइवेसी फीचर शुरू कर दिया है जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी वाले खोज परिणामों को हटाने के लिए सीधे अनुरोध करने की (Google new privacy feature) अनुमति देगा. 9to5Google report के अनुसार, गूगल का 'रिजल्टस अबाउट यू' (Results About You tool) टूल, जिसकी घोषणा इस साल की शुरुआत में अपने वार्षिक डेवलपर सम्मेलन (Google annual developer conference) के दौरान की गई थी, अब कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो रहा है.

इस नए टूल के साथ, यदि आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे घर का पता, ईमेल पता, फोन नंबर या गूगल सर्च पर कोई अन्य जानकारी मिलती है, तो बस प्रत्येक परिणाम के शीर्ष-दाएं कोने में दिखाई देने वाले तीन-बिंदु वाले ओवऱफ्लो मेनू पर क्लिक करें. जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, मौजूदा 'अबाउट दिस रिजल्ट' (About this result) पैनल एक नए 'रिमूव रिजल्ट' (Remove result) ऑप्शन के साथ खुलता है जो आपकी स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है.

वर्तमान में, किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII) को हटाने के लिए, आपको एक गूगल सहायता पृष्ठ (Google Help page) पर जाना होगा और उस यूआरएल वाला एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आप खोज परिणामों से हटाना चाहते थे.अब आप अपने बारे में परिणाम टूल से निष्कासन की प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं.'ऑल रिक्वेस्ट' फीड (All Requests feed) के अलावा, आपके पास 'इन प्रोग्रेस' (In Progress) और 'अप्रूव्ड' जैसे फिल्टर हैं.

गूगल ने पहले कहा था कि जब उसे निष्कासन अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए वेब पेज पर सभी सामग्री का मूल्यांकन करेंगे कि हम अन्य जानकारी की उपलब्धता को सीमित नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के लिए समाचार लेखों में.'गूगल सर्च से संपर्क जानकारी निकालने से वह वेब से नहीं हटती है, 'इसीलिए आप सीधे होस्टिंग साइट से संपर्क करना चाह सकते हैं, यदि आप ऐसा करने में कम्फर्टेबल हों.'इस साल की शुरुआत में, गूगल ने व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी को हटाने के लिए अपनी नीतियों को अपडेट किया था.-- आईएएनएस

