सैन फ्रांसिस्को : गूगल ने एक नए फीचर की घोषणा (Google new feature) की है जो यूजर्स को चुनिंदा देशों में सर्च में ट्रेन टिकट खरीदने की (Buy train tickets in Google search) अनुमति देगी. यह फीचर जल्द ही और अधिक देशों में उपलब्ध होगा. जर्मनी, स्पेन, इटली और जापान के उपयोगकर्ता अब चुनिंदा देशों में और उसके आसपास यात्रा के लिए सीधे गूगल सर्च पर ट्रेन टिकट की खरीदारी (shop for train tickets) कर सकते हैं.

गूगल ने कहा कि उसने अपने यात्रा उपकरणों में स्थिरता को शामिल किया है. गूगल में ट्रैवल प्रोडक्ट्स के वीपी, रिचर्ड होल्डन (Richard Holden VP Travel Products Google) ने कहा, "कुछ यात्राओं के लिए, ट्रेन लेना अधिक टिकाऊ विकल्प हो सकता है, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए कीमतों और शेड्यूल को खोजने के लिए कुछ अलग खोज करनी पड़ सकती हैं." उन्होंने मंगलवार देर रात एक ब्लॉग पोस्ट में उल्लेख किया, "आज से, आप सीधे गूगल सर्च पर जर्मनी, स्पेन, इटली और जापान सहित चुनिंदा देशों में और आसपास यात्रा के लिए ट्रेन टिकटों की खरीदारी कर सकते हैं."

एक बार जब आप सबसे अच्छा काम करने वाली ट्रेन का चयन कर लेते हैं, तो पार्टनर की वेबसाइट पर आपकी बुकिंग पूरी करने के लिए एक सीधा लिंक होता है. होल्डन ने कहा, "जैसा कि हम अन्य रेल प्रदाताओं के साथ काम करते हैं, यह सुविधा अधिक स्थानों तक विस्तारित होगी. हम निकट भविष्य में बस टिकटों के लिए इसी तरह की सुविधा का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं ताकि इंटरसिटी यात्रा के लिए आपके विकल्पों को व्यापक बनाया जा सके."उन्होंने कहा कि इसके अलावा, उड़ानों और होटलों दोनों के लिए नए फिल्टर के साथ, गूगल सर्च पर अधिक स्थायी विकल्प खोजना आसान है.--आईएएनएस

