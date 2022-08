संयुक्त राष्ट्र : व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने विकासशील देशों में तीन नीतिगत संक्षेपों में क्रिप्टोकरेंसी पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय (UN trade and development body) ने बुधवार को चेतावनी दी कि वे एक अस्थिर वित्तीय संपत्ति हैं जो सामाजिक जोखिम और लागत भी बढ़ा सकती हैं. Cryptocurrency ban appeal from united nations conference on trade and development UNCTAD.

बुधवार को प्रकाशित तीन नए जारी किए गए अंकटाड पॉलिसी ब्रीफ (UNCTAD policy briefs) ने क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों और लागतों की (costs of cryptocurrencies) जांच की, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय स्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाना और मौद्रिक प्रणालियों की सुरक्षा के लिए (Monetary systems) खतरे शामिल हैं. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों सहित कोविड-19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक उपयोग तेजी से बढ़ा है.

अंकटाड (The United Nations Conference on Trade and Development) ने कहा कि विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी के तेजी से बढ़ने के कारणों में प्रेषण की सुविधा के साथ-साथ मुद्रा और मुद्रास्फीति जोखिमों के खिलाफ बचाव के रूप में उनका उपयोग शामिल है. एजेंसी ने कहा कि बाजार में हालिया डिजिटल मुद्रा झटके से पता चलता है कि क्रिप्टोकरेंसी रखने के लिए निजी जोखिम हैं लेकिन अगर केंद्रीय बैंक (Central banks, federal bank, RBI ) वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए कदम उठाता है, तो समस्या सार्वजनिक हो जाती है.

यदि क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का एक व्यापक साधन बन जाती है और यहां तक कि घरेलू मुद्राओं को अनौपचारिक रूप से बदल देती है, तो यह देशों की मौद्रिक संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है. विकासशील देशों में आरक्षित मुद्राओं की मांग पूरी नहीं होने पर तथाकथित स्थिर 'सिक्के एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है, विशेष जोखिम पैदा करती है. एजेंसी ने कहा, "इनमें से कुछ कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने विचार व्यक्त किया है कि क्रिप्टोकरेंसी कानूनी निविदा के रूप में जोखिम पैदा करती है." अंकटाड ने अधिकारियों से विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी के विस्तार को रोकने (Prevent cryptocurrencies expansion) के लिए कार्य करने का आग्रह किया और कई सिफारिशों को रेखांकित किया, जिसमें अन्य उच्च जोखिम वाली वित्तीय संपत्तियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करना शामिल है.