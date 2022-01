सैन फ्रांसिस्को : एंड्रॉइड 12 (Android 12) कई अतिरिक्त सुविधाएं लेकर आया है. एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन का एंड्रॉइड 13 प्लेटफॉर्म (next-gen Android 13 platform) लॉक स्क्रीन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन लॉन्च (QR code scans via the lock screen) करने की क्षमता जोड़ सकता है.

जानकारी के अनुसार लॉक स्क्रीन पर 'शो क्यूआर स्कैनर' (show QR scanner) को सक्षम करने का विकल्प मिलेगा. यह सुविधा क्वीक टॉगल सेटिंग्स (quick toggle settings) में दिखाई देगी. गूगल अभी इस सुविधा को जोड़ने की योजना बना रहा है, जबकि सैमसंग पहले से ही यह विकल्प प्रदान कर रहा है.

वर्तमान में, यह स्पष्ट नहीं है कि क्यूआर कोड स्कैन विकल्प को सक्रिय करने से एक नया ऐप लॉन्च होगा या गूगल लेंस ऐप (Google Lens app) का उपयोग किया जा सकता है. एंड्रॉइड 13 प्लेटफॉर्म ऐप्स को एक टैप से शेयरिंग (Android 13 platform will allow apps to transfer media to nearby devices with a tap) की अनुमति देगा.

एंड्रॉइड 13 में डेब्यू करने वाले एक नए 'मीडिया टीटीटी' (Media TTT) फीचर स्पष्ट रूप से एंड्रॉइड 13 चलाने वाले उपकरणों को अपने फोन से मीडिया को पास के स्पीकर या अन्य डिवाइस में ट्रांसफर करने की अनुमति देगा. एंड्रॉइड 13 प्लेटफॉर्म ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो स्ट्रीमिंग में भी बड़े सुधार पेश करेगा.

गूगल ने एलई ऑडियो कोडेक (एलसी3) (LE Audio codec (LC3)) को मर्ज कर दिया है. इसे एक नए विकल्प के रूप में सिस्टम सेटिंग्स में जोड़ दिया गया है. किसी ऑडियो डिवाइस से कनेक्ट करते समय, कोडेक सर्वोच्च प्राथमिकता लेगा (codec will take the highest priority), जिसका अर्थ है कि समर्थित डिवाइस किसी अन्य से पहले एलई ऑडियो कनेक्शन स्थापित करने का (devices will try to establish a LE Audio connection before any other) प्रयास करेंगे.