नई दिल्ली : टी20 वल्र्ड कप 2022 के रोमांच के बीच अमेजन ने घोषणा की है कि लोग अब वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा (Amazon Alexa )से आधिकारिक लाइव क्रिकेट कमेंट्री (alexa cricket commentary) और स्कोर (alexa cricket scores) प्राप्त कर सकते हैं. Amazon ने कहा कि उपयोगकर्ता डिवाइस से हाल के मैच की जानकारी जैसे शेड्यूल, स्कोर, टीम शीट और खिलाड़ी के आंकड़ों के बारे में पूछ सकते हैं. यह कौशल विभिन्न उपकरणों पर मुफ्त में उपलब्ध है, जिसमें इको स्मार्ट स्पीकर, फायर टीवी, एलेक्सा मोबाइल ऐप और अमेजन शॉपिंग ऐप (एंड्रॉइड) (Echo smart speaker, Fire TV, the Alexa mobile app, and the Amazon Shopping app) शामिल हैं.

उपयोगकर्ताओं को ट्यून करने के लिए बस 'एलेक्सा लाइव क्रिकेट कमेंट्री शुरू करें'(Alexa start live cricket commentary) कहना होगा. इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग मैचों के लिए रिमाइंडर सेट करने और पसंदीदा टीम के फिक्स्चर का ट्रैक रखने के लिए किया जा सकता है. Amazon ने कहा कि Alexa पिछले मैचों की जानकारी का उपयोग मौजूदा चल रहे मैचों का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित विजेता, पारी के स्कोर और बहुत कुछ बताने के लिए कर सकती है. कंपनी ने हाल ही में कहा था कि अमेजन एलेक्सा को हिंदी भाषा में रिक्वेस्ट करने की संख्या (Amazon Alexa voice service in Hindi) में पिछले एक साल में 52 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

भारत में ग्राहकों ने संगीत, सूचना, क्रिकेट स्कोर, स्मार्ट होम कंट्रोल, अलार्म/रिमाइंडर आदि सेट करने के लिए हिंदी और हिंग्लिश में Amazon Alexa voice service के साथ एक दिन में लाखों बार बातचीत की. इससे पहले, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस साल स्मार्ट घरेलू उपकरणों का वैश्विक स्थापित आधार दो अरब उपकरणों से अधिक हो गया था. रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट स्पीकर्स की 2021 में सबसे अधिक वैश्विक शिपमेंट 195 मिलियन थी, इसके बाद लाइटिंग, प्लग/स्विच और कनेक्टेड हेल्थ डिवाइस थे. --आईएएनएस

