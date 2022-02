वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि रूस के सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन संकट पर अमेरिका भारत के साथ विचार-विमर्श करेगा (US to discuss Ukraine crisis with India). बाइडन ने यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, 'हम (यूक्रेन संकट पर) भारत के साथ विचार-विमर्श करेंगे.'

बाइडन से सवाल किया गया था कि क्या भारत रूसी हमले पर अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा है. ऐसा समझा जा रहा है कि यूक्रेन संकट को लेकर भारत और अमेरिका का रुख समान नहीं है.

रूस के साथ भारत की पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी मित्रता रही है. अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी पिछले डेढ़ दशक में अभूतपूर्व गति से बढ़ी है.

(पीटीआई-भाषा)