लॉस एंजेलिस : अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोविड जांच के लिए नया स्मार्टफोन ऐप डेवलप (US scientists have developed a rapid and sensitive diagnostic system) किया है. इस ऐप के साथ टेस्टिंग किट भी होती है जिससे SARS-CoV-2, इसके वेरिएंट आदि का पता लगाया जा सकता है. इस टूल के जरिये केवल 25 मिनट में रैपिट टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा.

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूसी) सांता बारबरा (Developed by researchers at the University of California), अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह प्रणाली आसान और घर बैठे किया जा सकता है. इससे SARS-CoV-2 और फ्लू के घातक रूपों सहित महामारी की क्षमता वाले अन्य रोगजनकों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है.

पढ़ें : ओमीक्रोन का उप स्वरूप BA.2 मूल स्वरूप पर हो रहा हावी : ब्रिटेन का अध्ययन

JAMA नेटवर्क ओपन जर्नल में वर्णित इस प्रणाली के जरिये कोविड-19, SARS-CoV-2 के वेरिएंट और फ्लू के तुरंत तथा सटीक निदान प्राप्त करने में सफलता मिली है. शोधकर्ताओं ने बताया कि लैब किट का उत्पादन 100 अमेरिकी डॉलर से भी कम लागत में किया जा सकता है और इसके लिए सामग्रियों की आवश्यकता एक स्मार्टफोन, हॉट प्लेट और एलईडी लाइट की तुलना में अधिक होती है.

उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन पर स्क्रीनिंग टेस्ट मात्र सात डॉलर से भी कम खर्च पर हो सकता है. यह प्रक्रिया जिसे smaRT-LAMP कहा जाता है, सरल और सीधी (process smaRT-LAMP is simple and straightforward) होती है. फोन के कैमरे और डायग्नोस्टिक किट का उपयोग कर स्मार्टफोन ऐप द्वारा रोगी का लार की एक छोटी मात्रा को एकत्र किया जाता है. इसके अलावा अन्य किसी अतिरिक्त विशेष सामग्री की जरूरत नहीं रहती है.